Schachtdeckel werden gehoben Vor dem Flemmingener Hof ist die Straße halbseitig gesperrt. Die Ampelregelung soll schon am Donnerstagnachmittag aufgehoben werden.

Die Leipziger Straße ist im Bereich des Flemminger Hofes halbseitig gesperrt. © André Braun

Für den Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ (AZV) ist es nur eine kleine Maßnahme. Für die Kraftfahrer ist es teilweise eine Geduldsprobe. Seit Dienstag ist die Leipziger Straße im Bereich des Flemmingener Hofes halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Die Sperrung ist notwendig, weil der AZV in diesem Bereich die Schachtdeckel heben lässt, die sich im Laufe der Zeit gesenkt hatten.

„Die Deckel fangen an zu klappern. Das ist recht unangenehm für die Bewohner der umliegenden Häuser. Auch die Straße könnte in diesem Bereich kaputt gehen“, so Reiner Müller, der Leiter Technik und Investitionen beim AZV. Die abgesenkten Deckel könnten auch zu einer Gefahrenquelle werden. Um das zu vermeiden, hat der AZV die Firma STI-Bau beauftragt, die Deckel zu heben. Wenn die Arbeiten wie geplant laufen, soll die halbseitige Sperrung bereits am Donnerstagnachmittag, spätestens am Freitag, aufgehoben werden.

