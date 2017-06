Schach und Stühle für den Kornmarkt Vor dem Museum gibt es jetzt ein neues Angebot. Weitere Verbesserungen für die „Platte“ sind geplant.

Einer der ersten Nutzer der neuen Schachfelder am Kornmarkt war der kleine Walter. © Carmen Schumann

Dem kleinen Walter macht es sichtlich Spaß, mit den großen Schachfiguren zu hantieren. Er war einer der Ersten, die diese neue Attraktion auf dem Kornmarkt ausprobieren durften. Auf zwei Spielfeldern können ab sofort Schachfreunde vor dem Museum gegeneinander antreten. Die Idee dazu war ein Ergebnis der Zusammenkünfte der Bürgergruppe „Frischluft“ im Rahmen der Initiative „Engagierte Stadt“.

Da viele dabei mitzogen, konnte der Gedanke in relativ kurzer Zeit umgesetzt werden. Das Sporthaus Timm stellte die Figuren zur Verfügung und die Straßenmeisterei spritzte mit ihrer Spezialtechnik die weißen und schwarzen Quadrate für die Spielflächen auf. Zur Feier des Tages hatte Stadträtin Elisabeth Hauswald (CDU) für die Gäste der Einweihung einen Schachbrett-Kuchen gebacken. Weitere Sponsoren trugen zur Finanzierung bei.

Die Schachfiguren befinden sich, wenn sie nicht gebraucht werden, in großen Holzboxen, die an die Laterne und den Papierkorb gegenüber vom Museum angekettet sind. Den Schlüssel dazu können sich Interessenten im Museum oder in der Baguetteria abholen. Weitere Schlüssel werden an die Bautzener Schachvereine gegeben. Dieter Gärtner, der Bautzener Altmeister vom Schachclub Einheit, freut sich, dass sein Sport jetzt auch den Kornmarkt erobert. Einen Wunsch hätte er allerdings noch: „Schön wäre es, wenn hier noch Tische mit integrierten Schachfeldern fest installiert werden könnten, sodass man auch mit den kleinen Figuren spielen könnte“, schlägt er vor.

Die Schach-Ecke ist nur eine von mehreren Verbesserungen, die den Kornmarkt in jüngster Zeit stark aufgewertet haben. So sind die Sitzbänke rund um den Platz mit neuen Belägen versehen worden. Wie Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos) sagte, werden demnächst auch wieder die mobilen Stühle bei den Springbrunnen aufgestellt. Momentan stehen dort stattdessen zwei Sitzbänke.

Fahrradständer und Bänke

Der privat angelegte Freisitz vor der Baguetteria trage ebenfalls stark zur Belebung des Platzes bei, ebenso wie der Wochenmarkt am Donnerstag. Mitarbeiter der BBB hatten in den letzten Tagen zusätzliche Grünflächen neben dem Kornmarkt-Center mit Lavendel und Felsenbirne bepflanzt. Im nächsten Schritt soll nun der Grünstreifen am Reichenturm neu gestaltet werden. Außerdem sollen unter den Linden vor der ehemaligen Bürgerschule weitere Sitzgelegenheiten aufgestellt und Fahrradständer installiert werden.

