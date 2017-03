Schach mit Thomas Gottschalk Der Fernseh-Unterhalter startet im Frühjahr eine neue Familienshow – zwei Paulsdorferinnen sind dabei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Zwillinge Charis (li.) und Dora Peglau aus Paulsdorf sind Schachtalente und daher zu den Dreharbeiten für die neue Show von Thomas Gottschalk eingeladen. © Egbert Kamprath Die Zwillinge Charis (li.) und Dora Peglau aus Paulsdorf sind Schachtalente und daher zu den Dreharbeiten für die neue Show von Thomas Gottschalk eingeladen.

Thomas Gottschalk dreht zurzeit für seine neue Familienshow.

Einmal Schachspielen mit Thomas Gottschalk, ob das für die siebenjährigen Zwillinge Charis und Dora Peglau aus dem Dippser Ortsteil Paulsdorf wirklich spannend wird? Denn der Fernseh-Unterhalter moderierte zwar einmal eine Schachwette, aber als Großmeister ist er bisher nicht aufgefallen. Hingegen ist Charis Peglau deutsche Meisterin ihrer Altersklasse im Schach und hat im vergangenen Herbst bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Georgien den 21. Platz geholt. Ihre Schwester Dora hatte kurz vorher bei der Europameisterschaft in Prag den 24. Platz erreicht.

Wegen ihres besonderen Talents sind sie jetzt zu den Dreharbeiten für Gottschalks nächste Familienshow eingeladen worden. Diese soll unter dem Titel „Little Big Stars“ im Frühjahr zur besten Sendezeit am Sonntagabend bei Sat 1 laufen. Der genaue Termin und die Anzahl der Sendungen stehen aber noch nicht fest, wie Sat 1 mitteilte. Es gibt eine derartige Show bereits in den USA, wo sie unter dem Titel „Little Big Shots“ läuft. Dort stellen Kinder ihre besonderen Talente vor. Allerdings müssen sie nicht fürchten, von einer Jury vorgeführt zu werden. Und Thomas Gottschalk hat als Großvater auch Erfahrung darin, liebevoll mit Kindern umzugehen.

Die ganze Familie mit den Eltern Adelheid und Markus Peglau sowie den sieben Kindern ist nach Köln zu den Aufnahmen gefahren. Die werden dort von einer Tochtergesellschaft von Warner Brothers organisiert. Die beiden Zwillinge werden auf der Bühne sein, während Vater Markus Peglau mit den älteren Geschwistern im Publikum sitzen wird. Mutter Adelheid wird sich mit der kleinen Louise, die bald ein Jahr alt wird, hinter der Bühne aufhalten. Was sie dort erwartet, darauf sind die Peglaus sehr gespannt.

Schach ist bei ihnen Familiensport. Im Wohnzimmer steht eigentlich immer ein Spielbrett bereit für eine Partie. Nicht nur die Zwillinge sitzen gerne am Brett und denken sich raffinierte Züge aus, auch ihre Geschwister und die Eltern pflegen den Gedankensport. Markus Peglau spielt mit seinen Kindern beim Sportverein Bannewitz aktiv Schach. Teilweise findet das Nachwuchs-Training sogar in Paulsdorf im Seeblick statt, wo Familie Peglau wohnt. Nun dürfen ihre Mitspieler in der Schachabteilung des SV Bannewitz gespannt sein, wie sich die Zwillinge bei Thomas Gottschalk in der Show machen. Eine Nachwuchswerbung für den Schachsport können sie sich davon auf jeden Fall erhoffen.

zur Startseite