Leichtathletik SC-Nachwuchs überzeugt Mit teilweise sehr guten Ergebnisse und Plätzen stiegen die Nachwuchsleichtathleten des SC Riesa in die Meisterschafts-Wettkämpfe für 2017 ein.

Mit teilweise sehr guten Ergebnisse und Plätzen stiegen die Nachwuchsleichtathleten des SC Riesa in die Meisterschafts-Wettkämpfe für 2017 ein. Traditionell war die Senftenberger „Niederlausitzhalle“ Austragungsort für den Mehrkampf der AK 10 bis 16 im Vier- und Fünfkampf der Regionalmeister-schaft des Bezirkes Dresden.

Ganz stark der Auftritt der U12-Mädchen mit Isabell Stangner, Stella Haupt und Emma Henke, die sich mit 4683 Punkten nur knapp geschlagen die Mannschaftssilbermedaille sicherten. In der AK 11 sicherte sich Isabell sogar Gold als Grundstein für das Mannschaftsergebnis. Hier kam Stella auf Platz 6. In der AK 10 kam Emma auf dem undankbaren 4. Platz ein.

Achtbar schlugen sich unsere Jungen in der Mannschaft in der gleichen Altersklasse mit dem „Blechplatz“ 4 in der Besetzung Finn Schöttke, Lukas Sieber und Paul Günther. Die Einzelplatzierungen waren wie folgt: Finn Platz 9 vor Lukas (beide AK 11) und Paul (AK 10) Platz 8 vor Markus Manns.

In der AK 12 konnte der SC mit Clara Kießling und Lisa Höfer noch nicht in die Entscheidungen eingreifen. (H. Böhnisch)

