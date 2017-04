SC DHfK verliert in letzter Minute

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben bei ihrer Generalprobe eine Woche vor dem Final Four des DHB-Pokals nur knapp eine Überraschung verpasst. Gegen den Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen verlor das Team von Trainer Christian Prokop am Samstagabend nach einer umkämpften Partie in der Schlussminute noch mit 23:24 (12:10).

Die Leipziger bleiben trotz Niederlage Sechster, während die Rhein-Neckar Löwen auf den zweiten Tabellenplatz klettern und weiterhin die Chance auf die Titelverteidigung haben. Vor 10 164 Zuschauern warf Andreas Rojewski (6 Tore) in der SAP Arena die meisten Treffer für den SC DHfK. Beim Meister avancierte Marius Steinhauser mit acht Toren zum erfolgreichsten Schützen.

Der Gastgeber ging schnell in Führung, aber der SC DHfK ließ sich nicht beeindrucken und war beim 5:6 wieder dran. Trotz einiger Zeitstrafen lagen die Gäste beim Stand von 9:8 das erste Mal vorn. Das Aus in der Champions League gegen den THW Kiel vor zwei Tagen steckte den Rhein-Neckar Löwen noch in den Knochen. Bis zur Pause ging das Prokop-Team mit zwei Treffern in Front.

Im zweiten Durchgang baute Leipzig seinen Vorsprung bis zur 44. Minute auf 18:15 aus. Torhüter Jens Vortmann glänzte immer wieder mit seinen Paraden, hielt in der gesamten Partie 14 Bälle. Trotzdem war der Gastgeber beim 18:18 wieder auf Augenhöhe. In einer dramatischen Schlussphase verwandelte Andy Schmid den entscheidenden Wurf zehn Sekunden vor Abpfiff zum Favoritensieg. (dpa)

