SC DHfK Leipzig gewinnt gegen Gummersbach

Mit elf Treffern war Andreas Rojewski (5) bester Leipziger Werfer gegen den VfL Gummerbach. Foto: Gabor Krieg/PICTURE POINT © PICTURE POINT

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben am Sonntag das vorerst letzte Bundesliga-Heimspiel von André Haber als Chefcoach mit 27:24 (11:11) gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Im neuen Jahr wird er wieder die Funktion als Co-Trainer an der Seite von Cheftrainer Michael Biegler einnehmen. Beste Werfer vor 5 058 Zuschauern in der Arena Leipzig waren am Sonntag Andreas Rojewski (11) und Niklas Pieckowski (5) bei Leipzig. Für Gummersbach traf Stanislaw Schukow (6) am meisten.

Die achtplatzierten Gastgeber fanden gegen den Tabellen-13. nur schwer ins Spiel. Nach 13 Minuten schaffte der Altmeister aus Gummersbach mit dem 7:4 die erste Drei-Tore-Führung. Frühzeitig scheiterten sie immer wieder am stark haltenden Nationaltorhüter Carsten Lichtlein im VfL-Tor. Zwischenzeitlich verkürzte Leipzig auf 7:8, doch innerhalb von zwei Minuten zogen die Gäste wieder auf 10:7 davon. Das Team von Haber zeigte aber Kampfgeist, ging kurz vor dem Wechsel sogar 11:10 in Führung, ehe Gummersbach den 11:11-Pausenstand erzielte.

Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase konnte sich Leipzig absetzen, auch weil der eingewechselte Jens Vortmann im DHfK-Tor eine Parade nach der anderen lieferte. Die Drei-Tore-Führung in der 53. Minute verteidigten die Hausherren. (dpa)

