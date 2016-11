Saxstall sahnt erneut Preis ab Zum zweiten Mal in Folge bekommt Tharandts oberster Jazzer einen wichtigen Preis.

Jazz-Kenner schätzen den Pohrsdorfer Eckard Schleiermacher. Denn der hauptberufliche Apotheker holt an jedem Wochenende hochwertige Jazzmusiker aus Deutschland und der Welt in seinen Saxstall – einen ehemaligen Schweinestall im Tharandter Ortsteil Pohrsdorf.

Für sein Engagement wird Schleiermacher auch in diesem Jahr wieder mit dem Applaus-Preis für Musikklub-Betreiber der Initiative Musik belohnt. Von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bekommt Schleiermacher 15 000 Euro. Das Geld für alle 64 Preisträger in Deutschland, darunter sechs in Sachsen, kommt aus Fördertöpfen der Bundesregierung.

Sein Preisgeld will Eckard Schleiermacher wieder voll in die Saxstall-Konzerte stecken. Besucher zahlen im Saxstall keinen Eintritt, das Programm funktioniert nur über Spenden. „Natürlich freue ich mich über den Preis, das ist ja auch eine Anerkennung für meine Arbeit“, so Schleiermacher. Vergeben wurde der Preis in drei Kategorien. Insgesamt schüttete die Initiative Musik projektbezogenes Preisgeld in Höhe von 900 000 Euro aus.

www.saxstall.de

