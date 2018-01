Saxoniaexpress verspätet sich Auf der Strecke Riesa – Leipzig wird in den kommenden Tagen gebaut. Reisende müssen mit Fahrplanänderungen rechnen.

Symbolfoto © Sebastian Schultz

Riesa. Die Deutsche Bahn hat für die kommenden Tage Bauarbeiten auf der Strecke Riesa – Leipzig zwischen Borsdorf und Machern sowie im Bereich Leipzig angekündigt. Reisende müssen sich deshalb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18. zum 19. Januar, zwischen 23.15 und 1.15 Uhr sowie am Freitag, 19. Januar, von 22 bis 23.45 Uhr auf Fahrplanänderungen einstellen. Die Züge des RE 50 verspäten sich in dieser Zeit um bis zu elf Minuten. (SZ)

