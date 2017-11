Saxoboard zieht ins ehemalige Autohaus Vor zwei Monaten hat Enrico Dauksch das frühere VW-Haus gekauft. Im April soll seine Firma einziehen.

Enrico Dauksch von der Saxoboard GmbH vor dem künftigen Firmensitz im Gewerbegebiet Zschieschen. © Kristin Richter

Der Duschelemente-Hersteller Saxoboard hat schon eine Odyssee hinter sich. 2005 gegründet, war die Produktion zuerst am Speicher, zog dann nach Kleinraschütz in einen ehemaligen Einkaufsmarkt und ist jetzt bei Getränke Dietrich im Gewerbegebiet Zschieschen eingemietet. „Doch wir bekommen jetzt Europas modernste Beschichtungsanlage mit Robotertechnik und brauchen einfach mehr Platz“, sagt Inhaber Enrico Dauksch.

Deshalb hat er vor zwei Monaten das leerstehende Autohaus neben der Star-Tankstelle in Zschieschen gekauft. Hier stehen ihm jetzt 1600 Quadratmeter Produktionsfläche und 1100 Quadratmeter Büro inclusive Ausstellungsfläche zur Verfügung. Damit kann Saxoboard erstmalig einen eigenen Showroom für die Privatkundschaft anbieten – in Kooperation mit der Radebeuler Firma Fliesen-Ehrlich.

Seit 2008 stellt die Großenhainer Firma befliesbare Duschelemente her, die inzwischen europaweit im Groß- und Einzelhandel sowie im Direktverkauf vertrieben werden. „Wir sind stetig gewachsen“, so Geschäftsführer Dauksch.

15 Mitarbeiter sind für Saxoboard tätig. Bisher war der Betrieb eingemietet, bei Jens Dietrich zuletzt fünf Jahre. Nun investiert Saxoboard etwa 850 000 Euro in die eigene Immobilie.

Das Erste, was man bisher sieht, ist das neugestaltete Außengelände. Auf der Grünfläche, die noch eingesät werden soll, wurden 16 Kugelahorn gepflanzt und vier Bäume zusätzlich an den Außenleuchten. Nun soll die neue Einfriedung in Anthrazit bis Jahresende kommen. Außerdem wird der Kundeneingang zum Gebäude umverlegt.

Innen haben die Bauleute in dem 25 Jahre alten Gebäude sämtliche Technik entfernt. „Das Autohaus hatte sich immer mehr erweitert, diese Ausstattung nützt uns gar nichts“, sagt Enrico Dauksch. Für seine Ausstattung beschäftigt er vorrangig Großenhainer Firmen: die Firma Grabs für den Rohbau, Beton- und Abrissarbeiten. Außerdem die Heizungsfirma Galle und das Teppichcenter. Die Wände der Halle, in die am 20. November die neue Beschichtungsanlage eingebaut wird, wurden gestrichen. Statt der alten Lampen erhält der Bau eine ganz neue Beleuchtungstechnik auf LED-Basis mit automatischer Lichtdimmung. Das Gute an dem 12 500 Quadratmeter großen Grundstück ist laut Dauksch die Erweiterungsmöglichkeit. Noch eine zusätzliche Halle kann gebaut werden. Die Firma möchte 2018 vier weitere Büros einrichten, um zwei Lehrlinge einstellen zu können.

Als Termin für die Neueröffnung wird der 1. April genannt.

Enrico Dauksch bedankt sich ausdrücklich bei der Sparkasse für die gute Förderung. Auch von der SAB soll es noch eine Unterstützung geben, sagt er.

Die Herstellung der EPS-Hartschaum-Duschelemente für den flächenbündigen Einbau in den Estrich ist durch ein deutsches Gebrauchsmuster sowie ein europäisches Patent geschützt. Die Teile werden mit thermischen Schneidsystemen hergestellt und mit CNC-gesteuerten Maschinen gefräst. Enrico Dauksch betreibt außerdem seit 1998 die Firma Dauksch GmbH im Fliesenlegerhandwerk.

zur Startseite