Saupsdorf kommt ins Fernsehen Ein Kamerateam des MDR war im Ort unterwegs und sendet am Wochenende.

© Archiv: Dirk Zschiedrich

Die Saupsdorfer können sich am Wochenende im Fernsehen anschauen, was passiert, wenn sie Wochenende haben – und mit ihnen alle anderen Zuschauer des MDR. Ein Kamerateam des Senders war Anfang September in dem Ort unterwegs, um das Dorf und seine Einwohner vorzustellen. Am Sonntagmorgen wird die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ zum ersten Mal ausgestrahlt. Danach ist die Sendung in der Mediathek des MDR abrufbar. In der Dokumentation sind unter anderem der Chor, der Sport- und Freizeitverein und die Kreativfrauen zu sehen. (SZ)

Sendetermine: 17. September, 9 Uhr sowie 23. September, 12.45 Uhr im MDR-Fernsehen.

