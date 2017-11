Saunanacht im Trixi-Bad Wer‘s heiß mag, ist am Sonnabend im Trixi-Bad Großschönau genau richtig. Tipps, was man sonst am Wochenende so unternehmen kann, gibt es auf sz-veranstaltungskalender.com.

Am Sonnabend lädt das Trixibad alle Saunafreunde und Schwitzbolde ab 18 Uhr zum finnischen Saunaabend ein – mit dem traditionellen Birkenzweig-Ritual. Auf dem Aufgussplan des Abends stehen Birke, Bier, Minze, Knoblauch und Honig. Zur Krönung gibt es nach jedem Saunagang Abkühlung im eisigen Naturwasser des Waldstrandbades. Zwischen den Saunagängen genießen Sie Stärkung und Entspannung in der Saunabar oder bei leckeren finnischen Spezialitäten am gemütlichen Lagerfeuer im Saunagarten. Es gelten die normalen Eintrittspreise.

zur Startseite