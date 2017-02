Saunabrand in einer Scheune Der Besitzer einer Sauna in Schönbrunn wollte diese in Gang setzen. Doch das ging schief.

In Schönbrunn bei Bischofswerda löschte die Feuerwehr den Brand einer Sauna in einer Scheune. © Rocci Klein

Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr in Schönbrunn bei Bischofswerda an der Hauptstraße zu einem Brand in einer Scheune. In dieser befand sich eine Sauna. Wie die Polizei bestätigte, wollte der 47-jährige Eigentümer die Sauna in Gang setzten, doch diese geriet in Brand.

Anwohner bemerkten dies und alarmierten die Feuerwehr. Die Kameraden der Wehren aus Schönbrunn, Bischofswerda und Geißmannsdorf waren im Einsatz und bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten war die Hauptstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. (szo)

zur Startseite