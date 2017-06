Saugwürmer im Freibad Das Elbgaubad in Weinböhla musste geschlossen werden. Dem Meißner Gesundheitsamt blieb keine andere Wahl.

Schneckengehäuse, die eine kleine gezwirbelte Spitze vornedran haben. Die Spitzhornschnecken sind die Wirte für die Saugwürmer in Naturgewässern. Weinböhlas Badleiter Peter Fröbel hat sie mit Pflanzen aus dem Badebecken gefischt. © René Plaul

Das Wasser vom Weinböhlaer Elbgaubad ist am gestrigen Dienstagnachmittag beinahe glasklar. Man kann bei 18 Grad Wassertemperatur bis zum Grund schauen. Badleiter Peter Fröbel zeigt auf etwas kleines Rundes auf dem Grund. Eine Spitzhornschnecke. Das grünlich-braune Wassertier gehört zum Teil des Übels, welches in den letzten Tagen über das beliebte Naturbad hereingekommen ist.

Es begann in der vorigen Woche. Einzelne Badegäste meldeten sich – Juckreiz auf der Haut. Ähnlich dem von Mückenstichen. Einfach unangenehm. Badleiter Fröbel informierte die für das Bad zuständige Hauptamtsleiterin Julia Schneider. Und die rief beim Gesundheitsamt im Landratsamt an und bat um eine Wasserprüfung.

Am Montag setzte sich der Juckreizärger fort. Immer mehr Badegäste mussten sich plötzlich kratzen. Zugleich waren die Prüfer vor Ort, nahmen Wasserproben und untersuchten diese im Labor. Ihr Testergebnis: Im Wasser des Elbgaubads wurden sogenannte Zerkarien gefunden, bestätigt Kerstin Thöns, Sprecherin des Landratsamts.

Zerkarien sind kleine Saugwürmer. Die werden von Enten, meist über Nacht nach dem Badebetrieb in das Gewässer eingeschleppt. Die wiederum bringen kleine Larven hervor, welche sich an den genannten Spitzhornschnecken ansiedeln und dort wieder zu Würmern werden. Die Würmer suchen sich normalerweise in wilden Gewässern erneut Enten. Ein fortwährender Kreislauf, weiß Badleiter Fröbel aus Erzählungen von Kollegen, etwa aus Dresden-Weixdorf oder aus Großenhain. Wenn sie aber zuerst den Menschen finden, der an Pflanzen im Naturteich entlangstreift, dann nehmen sie auch den gerne.

Fröbel: „Bisher sind wir glücklicherweise davon verschont geblieben. In diesem Jahr tauchten die Schnecken zum ersten Mal auf und mit ihnen die Saugwürmer.“ Die seien zwar nicht gefährlich für den Menschen, heißt es vom Gesundheitsamt, führen aber zu Juckreiz auf der Haut. Erst nach fünf bis sieben Tagen klinge das ab, so Kerstin Thöns. Badwasserkontrollen finden unregelmäßig fünf- bis sechsmal über den Sommer in Weinböhla statt. Bisher war alles unbedenklich.

Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) und seine Hauptamtsleiterin haben jetzt eine Entscheidung getroffen: Es wird eine gründliche Badhygiene durchgeführt. In Aufgaben aufgezählt heißt das: Das Wasser muss abgepumpt werden, und zwar schneller, als es in dem vom Grundwasser gespeisten Bad wieder zulaufen kann. Danach werden Peter Fröbel und sein Kollege die Wasserpflanzen beseitigen und hoffen, damit den Schnecken ihr Siedlungsrevier genommen zu haben.

Zwar ist so eine Reinigungsaktion bereits im Frühjahr passiert. Und auch während des Badbetriebes werden mit einem Schleppseil und Haken Pflanzen entfernt. „Aber die wachsen so schnell wieder nach“, sagt der Badleiter, „dass wir nochmals grundsätzlich aufräumen wollen.“

Abpumpen dauert rund acht Tage. Fürs gründliche Reinigen brauchen die Männer eine weitere Woche, eventuell mit Unterstützung vom Bauhof, sagt Julia Schneider. Dann muss das Bad wieder mit Grundwasser langsam zulaufen. „Drei bis vier Wochen werden vergehen“, sagt Badleiter Fröbel. Ärgerlich, dass das in der beginnenden Hauptsaison passiert. Aber spätestens Mitte Juli solle sich das Tor des Elbgaubads wieder öffnen, so die Hauptamtsleiterin, die weiß, dass Baden in Weinböhla ohnehin ein Zuschussgeschäft für die Gemeinde ist.

Alle zusammen haben die Hoffnung, dass dann für dieses Jahr keine Hiobsbotschaften mehr eintreffen. Naturgewässer dürfen nämlich, so besagen es die Gesetze, auch nur von Pflanzen befreit werden. Chemie, wie etwa Chlor, ist hier verboten.

Im vorigen Jahr bildete sich zum Saisonende die Blaualge. Dafür braucht es aber über längere Zeit sauerstoffarmes Wetter ohne Wind und Sonne. Bei den derzeitigen Wechseln im Klima sei das weniger wahrscheinlich, macht sich Peter Fröbel Mut. Er hofft vor allem auf seine Stammbadegäste, die dann gleich nach der Neueröffnung wieder zum Schwimmen ins Elbgaubad kommen.

