Sauerstoff tiefgekühlt Vom Dienstleistungszentrum an der Haßlauer Straße aus vertreibt die Firma Vivisol medizinischen Sauerstoff. Der wird auch über Weihnachten gebraucht.

Mario Raußeck ist für den Vivisol-Standort in Roßwein verantwortlich. Der tiefgekühlte Sauerstoff wird aus einem großen Silo (Hintergrund) in kleinere Tanks in Transportern gepumpt. Damit fahren die Mitarbeiter auch zu Weihnachten und an Feiertagen bei den Patienten vor und füllen deren mobile Sauerstoffgeräte. Die fassen zwischen 0,3 und 60 Liter. Beim Umfüllen ist Schutzkleidung wichtig. © André Braun

Roßwein. Offenbar sind immer mehr Patienten auf medizinischen Sauerstoff angewiesen. Darauf lässt die Entwicklung der Firma Vivisol schließen. Sie hat 2012 eine Niederlassung in Dresden eröffnet, in der zwei Servicetechniker angestellt waren. Jetzt, am neuen Standort in Roßwein im ehemaligen Schlecker-Markt an der Haßlauer Straße, sind schon acht Mitarbeiter für die Betreuung des Gebietes zuständig, sechs davon sind als Fahrer für die Auslieferung des medizinischen Sauerstoffs verantwortlich. „Sie müssen auch über Weihnachten und die Feiertage zu den Patienten, die auf den Sauerstoff für ihre Beatmungsgeräte angewiesen sind“, erklärt Roßweins Standortleiter Mario Raußeck.

Das tägliche Geschäft für die Vivisol-Mitarbeiter sieht so aus, dass sie morgens dorthin starten, wo die Kunden, also die Patienten, zuhause sind. Von Roßwein aus werden bis auf Zwickau alle Gebiete Sachsens, des Vogtlandes bis teilweise Südbrandenburg angefahren. Die Servicetechniker suchen die Kunden zuhause auf und befüllen deren mobile Sauerstoffgeräte. Die reichen von einem kleinen tragbaren Teil mit nur 0,3 Litern Fassungsvermögen hin zu kompakten Apparaturen, die 20 bis sogar 60 Liter Sauerstoff fassen. Der wird von den Tanks, die sich in den Transportern befinden, in die Geräte der Kunden umgefüllt. Dabei, so demonstriert Mario Raußeck, müssen die Servicemitarbeiter von Vivisol einige Schutzvorkehrungen treffen. Ein Helm samt Schutzbrille sowie dicke Handschuhe sind Vorschrift und zum Schutz der Techniker gedacht. Denn gelangt beim Umfüllen, aus welchen Gründen auch immer, ein Sauerstoffspritzer auf die Haut, würde das schmerzhafte Kälteverbrennungen hervorrufen. Der medizinische Sauerstoff wird bei einer Temperatur von Minus 183 Grad Celsius im Silo gelagert und transportiert.

Weniger Lärm durch Schalldämpfer

Sind alle Kunden angefahren und die Tanks im Transporter leer, dann steuern die Fahrer den neuen Stützpunkt in Roßwein an. Dort bevorraten sie die Behälter in den Fahrzeugen wieder mit dem Flüssigsauerstoff aus dem Silo an der Haßlauer Straße. Dass es beim Umfüllen zu Lärmbelästigungen für die Nachbarn kommt, das hatten die Mitglieder des Technischen Ausschusses befürchtet, als ihnen Vivisol-Vertreter vorstellten, wie der Dienstleister arbeiten will. Diese Befürchtungen hat das Unternehmen ernst genommen und eine weitreichendere Vorsorge getroffen. „Wir haben zum Beispiel Schalldämpfer eingebaut, die die Geräusche beim Tankvorgang reduzieren“, erklärt der Standortleiter. Beschwerden von Nachbarn habe es nicht gegeben – zumindest nicht an seine Adresse.

Seit Mai betreut der Dienstleister, der seinen Sitz im italienischen Monza hat, seine sächsischen Kunden von Roßwein aus. Den Umzug von Dresden begründete er mit der noch zentraleren Lage und damit der effektiveren Erreichbarkeit der Patienten. Außerdem ist in den ehemaligen Räumen des Drogeriemarktes mehr Platz als am bisherigen Sandort, um die Sauerstoffbehälter zu warten und zu reparieren. Denn nicht alles können die Techniker direkt beim Kunden zuhause erledigen. „Es ist ein angenehmes Arbeiten hier“, findet Raußeck und er denkt, dass er damit auch für sein Team spricht.

