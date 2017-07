Sauerkirschen selbst pflücken Am Gut Pesterwitz beginnt die Ernte etwas früher als erwartet.

Die Sauerkirchen sind reif, zumindest in Pesterwitz. © Robert Michael

Etwas früher als erwartet startet am Gut Pesterwitz am Donnerstag die Selbstpflücke für Sauerkirschen. Wegen der trockenen Witterung der vergangenen Wochen seien die Früchte etwas früher reif als erwartet, teilt Familie Folde, Eigentümer des Gutes, mit. Die Sauerkirschen können nun täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr selbst gepflückt werden, das Kilo kostet 2,90 Euro. Es sollten ausreichend Transportbehälter mitgebracht werden. Die Plantage befindet sich an der Straße Zur Jakobuskirche zwischen Zauckerode und Pesterwitz. Wer Sauerkirschen mag, diese aber nicht selbst pflücken will, kann sie auch im Hofladen des Gutes kaufen. (SZ/win)

zur Startseite