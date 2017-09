Saudische Frauen ans Steuer Mit dem Ende des Fahrverbots bringt sich der Kronprinz als Modernisierer in Position – nicht nur für die Untertanen.

Was saudische Aktivistinnen bisher heimlich taten, soll im Königreich bald erlaubt sein: Sie dürfen selbst Autos steuern. König Salman hat die Behörden angewiesen, bis Juni 2018 dafür zu sorgen, dass sich Frauen Führerscheine ausstellen lassen können. © dpa

Hinter ihren Tweet setzte sie ein großes rotes Herz. „Ihr wollt eine Stellungnahme von mir, hier ist sie: Saudi-Arabien wird nie wieder dasselbe sein. Der Regen beginnt mit einem Tropfen“, kommentierte Manal al-Sharif, eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen des Landes, die spektakulären Neuigkeiten aus dem Königshaus. Endlich ist das Fahrverbot für Frauen gefallen. Mit einem Dekret, das am Dienstagabend im Fernsehen verlesen wurde, wies König Salman das Innenministerium an, bis zum 24. Juni 2018 dafür zu sorgen, dass sich Frauen Führerscheine ausstellen lassen und Autos anmelden können.

Immer wieder war Manal al-Sharif gegen das Verbot angerannt, mit dem sich das erzkonservative Königreich seit Jahren zum Gespött des Globus machte. Demonstrativ ließ sie sich am Steuer filmen und von der Polizei festnehmen, einmal landete sie sogar für neun Tage hinter Gittern. „Ich bin total aus dem Häuschen, ich hüpfe, springe und lache“, freute sich auch ihre Mitstreiterin Sahar Nassif.

So überschwänglich das Echo im Land, so zustimmend reagierte auch die übrige Welt, allen voran der westliche Hauptverbündete USA. „Das ist ein positiver Schritt für mehr Frauenrechte“, lobte US-Präsident Donald Trump. In das gleiche Horn stieß auch Uno-Generalsekretär Antonio Guterres. Dagegen erinnerten Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International (AI) daran, dass es bis zur rechtlichen Gleichstellung der saudischen Frauen noch ein langer Weg sei. „Notwendig ist, das gesamte Spektrum der diskriminierenden Vorschriften und Praktiken abzuschaffen“, forderte Philip Luther, AI-Direktor für Nahost und Nordafrika. Denn nach wie vor sind Gängeleien für saudische Frauen allgegenwärtig. Ohne schriftliche Zustimmung ihres männlichen Vormunds, egal ob Ehemann, Vater, Bruder oder halbwüchsiger Sohn, dürfen sie weder studieren noch heiraten, können nicht zum Arzt gehen oder ins Ausland reisen. Im Mai erlaubte das Königshaus den Frauen erstmals, in Eigenregie ein Konto zu eröffnen und eine Arbeitsstelle anzutreten.

Treibende Kraft hinter den Reformen ist Kronprinz Mohammed bin Salman, der seinem Vater auf den Thron folgen soll und schon jetzt der starke Mann auf der Arabischen Halbinsel ist. Außenpolitisch will der 32-Jährige das Image seines Landes aufpolieren, innenpolitisch Ballast abwerfen, der ihn bei der Modernisierung der „ölsüchtigen“ Volkswirtschaft behindert. Er versteht sich als Anwalt der jungen Generation, die die Hälfte der 20 Millionen Saudis ausmacht. Abertausende Frauen studierten in den letzten Jahren mit Regierungsstipendien im Ausland. Deren Wissen und Kompetenz lässt sich nur nutzen, wenn Fahrverbote und männliche Einsprüche fallen. Bereits Anfang 2016 forderte der Kronprinz in einem „Manifest für Wandel“ umfassende Reformen für Volkswirtschaft und Arbeitsmarkt sowie mehr Rechte für Frauen. Saudi-Arabien werde gebremst durch „das überkommene Erbe und populäre Traditionen“, hieß es in dem Text, der allerdings über Demokratisierung und Menschenrechte kein Wort verlor. In erster Linie nämlich will der Thronfolger die sozialen Restriktionen lockern, nicht aber die politischen Rechte der Bürger stärken. Und so ließ er in den letzten Wochen ein Dutzend konservative Kleriker verhaften, gleichzeitig aber auch zahlreiche prominente Aktivisten.

Kein Wunder, dass Saudi-Arabiens stockkonservativer Klerus am Mittwoch erst einmal auffällig schweigsam blieb. Das Fahrverbot hatten die Imame stets damit begründet, Frauen seinen zu dumm für das Steuer, könnten sich ihre Eierstöcke beschädigen oder in verbotenen Kontakt mit dem männlichen Geschlecht kommen, wenn sie bei einer Reifenpanne Hilfe bräuchten.

zur Startseite