Saubere Töne fürs Orgelkonzert Regelmäßig muss die Eule-Orgel in der Nicolaikirche gestimmt werden. Vor allem Wärme setzt den Pfeifen zu.

Orgelbauer Michael Seibt stimmt die Pfeifen der Eule-Orgel in der Nicolaikirche. Alle zwei Jahre ist diese Wartung nötig. Zwischendurch stimmt der Kantor im kleineren Umfang selbst. © André Braun

Auf der Klaviatur der Eule Orgel in der Nicolaikirche sitzt ein seltsames Gerät, das aussieht wie der Versuch eines fantasielosen Erfinders, einen Hundertfüßer nachzubauen. Wenn Orgelbauer Michael Seibt im Inneren des Orgelgehäuses seine Funkfernbedienung betätigt, wird von der Maschine eine Taste gedrückt und ein Ton erzeugt. „Früher musste einer da sein und die Tasten halten. Heute gibt es den Tastenautomaten“, sagt Kantor Markus Häntzschel.

Aller zwei Jahre wird die Orgel in der Kirche einer Durchsicht unterzogen. Dabei werden vor allem die fast 4 000 Pfeifen gestimmt. Auf Staub und Temperaturunterschiede reagieren manche Pfeifen verstimmt, auch auf Erschütterungen. „Wenn draußen ein Laster fährt, wackelt die Orgelbank“, sagte Hentzschel. Ein paarmal im Jahr, meist nach größeren Wetterumschwüngen, stimmt Häntzschel einen Teil der Pfeifen selbst. Bei den sogenannten Zungenpfeifen sei das möglich, erzählt er. Regelmäßig kommt aber auch der Orgelbauer ins Haus. Die Kirchgemeinde hat mit der Orgelbaufirma Groß einen Wartungsvertrag für alle Instrumente der Gemeinde. „Wir werden uns auch noch die Göthel-Orgel in Simselwitz ansehen“, sagte Häntzschel. Die Firma Groß hatte vor zwei Jahren auch die Jehmlich-Orgel in Ziegra überholt.

Mehr oder weniger schief klingt die Orgel in Technitz. Mechanisch sei sie zwar in Ordnung, Sie zu stimmen, sei aber derzeit sinnlos, solange der Kircheninnenraum nicht renoviert ist, sagte Häntzschel. „Die Orgel würde dann wieder verdrecken.“ Schnell wird es damit nicht gehen: Auf der Prioritätenliste steht die Innensanierung weiter hinten, erst einmal ist die Fertigstellung der Fassade geplant.

Die Eule-Orgel in der Nicolaikirche ist in einem guten Zustand, sie war 2001 komplett überholt worden. „Allerdings wird in den nächsten fünf Jahren eine größere Reinigung auf uns zukommen. Alle 20 Jahre ist das nötig“, so Häntzschel.

Am Sonntag, beim zweiten Konzert des Orgelsommers, wird ein tadellos gestimmtes Instrument zur Verfügung stehen. Auf der Orgel spielt dann Frank Zimpel, Kantor in Markkleeberg, begleitet von Alexander Pfeifer auf der Trompete. „Blechbläser und Orgel, das ist die festlichste Musik“, sagte Häntzschel. Zu hören sind Werke aus der Barockzeit, unter anderem von Bach, und aus der Romantik, etwa von Richard Wagner. Das Duo Zimpel/Pfeifer besteht seit 13 Jahren und kann auf etwa 550 gemeinsam gespielte Konzerte zurückschauen. Konzertreisen führten sie unter anderem in die Schweiz, nach Österreich, Italien, Dänemark, Tschechien, Frankreich, Finnland, bis nach Ägypten, Russland und die USA.

Das Konzert zum Orgelsommer beginnt am Sonntag um 17 Uhr in der Nicolaikirche. Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Kollekte wird gebeten.

