Saubere Städte dank gelber Tonne Die Umstellung hat problemlos geklappt. Jetzt hapert es am Inhalt.

Nadine Böhme von der WG Fortschritt Döbeln zeigt einen der neuen Stellplätze für die Müllcontainer in Döbeln Ost I. © Dietmar Thomas

Sie war ein heiß diskutiertes Thema, die Einführung der gelben Tonne. Seit dem 1. Januar dürfen die Leichtverpackungen nur noch in den Müllbehältern entsorgt werden. Gelbe Säcke sind nur im Ausnahmefall zu benutzen. Das kommt an, sowohl bei den Großvermietern, als auch bei den Ordnungsämtern. „Die Einführung der gelben Tonne lief problemlos“, sagt auch Jens Irmer, der Geschäftsführer der Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen (EKM) GmbH.

Rund 13 200 Müllbehälter für Leichtverpackungen sind Ende des vergangenen Jahres im Altkreis Döbeln dort ausgeliefert worden, wo es bislang nur die gelben Säcke gab. Unter anderem betrifft das die Städte Döbeln, Leisnig und Roßwein. In Bockelwitz, Großweitzschen, Niederstriegis, Ostrau und Zschaitz-Ottewig gibt es die Tonnen schon länger. Verteilt wurden die Tonnen nach einem bestimmten Schlüssel, den die Entsorger festgelegt haben. Laut Irmer wird es in der nächster Zeit noch Regulierungen geben, da einige Haushalte zu viele Tonnen haben.

Nur in 17 Fällen habe es bisher eine begründete Ablehnung der gelben Tonne gegeben, sagt Irmer. Vorgekommen sei dies zum Beispiel bei Anwohnern, die weit entfernt von einer gut zu erreichenden Straße wohnen und schlecht zu Fuß sind, sodass die Tonne nur mit erheblichen Umständen zur Abholung an die Straße gefahren werden kann. In diese Fällen werde die Situation vor Ort geprüft und der gelbe Sack als Alternative erlaubt, so Irmer. Denn den können die Bürger dann in ihr Auto laden und zur nächsten Straße bringen. Für Restmüll- und blaue Tonnen hat die EKM andere Alternativen gefunden.

„Ansonsten haben die Bürger die Tonnen gut angenommen“, schildert der EKM-Chef. Dass die Umstellung so reibungslos geklappt hat, habe auch mit den tollen Teams der Subunternehmen zu tun. Selbst vonseiten der Großvermieter bleibt Kritik aus. Auch sie bestätigen zum großen Teil, dass die Umstellung gut geklappt hat, wie eine Umfrage des Döbelner Anzeigers gezeigt hat. Für die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) Döbeln war die Einführung der Behälter ein Grund, die Sanierung der Stellplätze der Müllcontainer voranzutreiben. Platzprobleme habe es nicht gegeben, sagt Stefan Viehrig. „Die Mieter haben die Tonnen akzeptiert“, so der WGF-Vorstand. Auch der Entsorgungsrhythmus alle zwei Wochen sei gut.

Genau darüber gab es im Vorfeld der Einführung der Tonne einen langen Streit zwischen der EKM und dem Dualen System Deutschland (DSD), das die Entsorgung der Verpackungen organisiert. Während Irmer den zweiwöchigen Rhythmus wie bei den gelben Säcken beibehalten wollte, sperrte sich DSD dagegen und wollte nur die gelbe Tonne in der Region umsetzen, wenn alle vier Wochen entsorgt wird. Mit Hilfe eines Anwalts setzte sich Irmer durch.

Die Gespräche mit dem DSD sind aber noch nicht abgeschlossen. „Wir sind noch nicht fertig mit den Verhandlungen“, sagt Jens Irmer. Die derzeit besprochenen Themen hätten allerdings keine Auswirkungen auf den Bürger, so der EKM-Chef.

Trotz aller positiven Stimmen zur gelben Tonne, ein Problem gibt es mit ihr trotzdem: Die Entsorger sehen nicht mehr auf den ersten Blick, ob sich im Behälter falscher Müll befindet. Der gelangt manchmal nicht mal mit Absicht dort hinein, sondern oft auch aus Unwissenheit. „Badeschuh, Kinderspielzeug, ein alter Kochlöffel – das sind Kleinteile aus Plastik und kein Verpackungsmüll. Damit gehören die Sachen nicht in die gelbe Tonne“, stellt Irmer klar. Der Abfall sollte in die Restmülltonne. „Aber das ist nicht so einfach nachvollziehbar“, zeigt sich Irmer verständnisvoll.

Bemerken die Entsorger beim Abholen den falschen Müll, dann lassen sie die Tonne stehen und versehen sie mit einem roten Punkt. Der Bürger muss nachsortieren. Macht er das nicht und stellt die Tonne wieder falsch befüllt raus, wird die Entsorgung kostenpflichtig. Je nach Aufwand sind dafür mindestens 85 Euro nötig. Bei hartnäckigen Fällen wird die Tonne eingezogen.

Zwar muss Irmer zugeben, dass die Uneinsichtigkeit durchaus ein Nachteil der Behälter ist. Aber: Immerhin kann der Müll der Tonne zugeordnet werden. Denn diese sind mit einem Chip versehen. „Blieben die gelben Säcke liegen, gehörten sie immer keinem und wurde nicht wieder reingeholt“, sagt Irmer.

Die herumliegenden Säcke und deren Inhalt sind ein Hauptgrund, weshalb die Ordnungsamtsleiter und Bürgermeister inzwischen froh sind, dass die gelbe Tonne da ist. „Die sind eine sehr saubere Angelegenheit“, sagt Veit Lindner (parteilos), Bürgermeister der Stadt Roßwein. Uwe Dietrich vom Ordnungsamt Leisnig, der schon immer für die Tonne war, freut sich, dass kein Müll mehr herumliegt. „Dem Stadtbild tut die Tonne gut“, sagt auch Ordnungsamtschef Jürgen Müller aus Döbeln. Nur vereinzelt habe es im Vorfeld Hinweise von Bürgern gegeben, dass für das Abstellen der Tonne zu wenig Platz auf dem Grundstück sei.

Ende des Jahres muss der EKM-Chef neu kalkulieren. Dann sollen die Gebühren für die nächsten zwei Jahre festgelegt werden. „Nach aktuellem Stand rechne ich mit keinen großartigen Änderungen“, sagt Irmer.

