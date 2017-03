Satzung Winterdienst wird überarbeitet

Coswig. Wenn der Winterdienst vorbei ist, werden sich die Stadträte mit der Satzung zum Winterdienst beschäftigen. Das kündigte Oberbürgermeister Frank Neupold an. Denn in diesem Jahr sind viele Grundstückseigentümer ihren Pflichten nicht nachgekommen. Das kann auch daran liegen, dass nicht jeder die Regeln kennt. Denn auch wer keinen Fußweg vorm Haus hat, muss in Coswig zur Schneeschippe greifen. Bei Straßen mit einseitigem Fußweg wechseln sich die Anwohner ab, diesen von Eis und Schnee zu beräumen. 2017, ein ungerades Jahr, sind die gegenüberliegenden Grundstücksbesitzer dran.

Dieses Jahr habe man viele Anwohner darüber informiert, so Ordnungsamtschef Olaf Lier. Wer die Schreiben der Stadtverwaltung ignoriert, dem drohen bis zu 500 Euro Geldbuße. Wie eine eventuelle Neuregelung der Pflichten aussehen kann, darüber muss mit den Stadträten diskutiert werden. (SZ/pz)

