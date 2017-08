Satter Sound Die Blankensteiner Orgel wurde generalüberholt. In dem Instrument hatte sich einiges angesammelt.

Kantorin Christine Teichmann ist begeistert vom frischen, neuen Klang der Orgel in der Blankensteiner Kirche. © Karl-Ludwig Oberthür

Christine Teichmann setzt sich auf die Bank, legt eine Hand auf das Manual, mit der anderen zieht sie an einem dicken Knauf, dem Zug für das Register. Irgendwo im Inneren des riesigen Kolosses macht es klack, dann drückt die Kantorin einfach mal ein paar der Tasten. Sofort wird die Stille in der Blankensteiner Kirche jäh vom Klang der Orgel durchbrochen. „So muss das klingen, voll und sauber“, sagt Christine Teichmann zufrieden.

Noch vor ein paar Monaten war die Blankensteiner Orgel klanglich am Ende. Verdreckt, ausgeleiert und klapprig sei sie sogar für Laien eine Zumutung gewesen, sagt die Kantorin. Auf die Witterung und den Wechsel der Jahreszeiten reagierte das Instrument zudem allergisch. „Ganz schlimm war es im Sommer, wenn es sehr heiß war. Da klang die Orgel so furchtbar, dass es einem die Schuhe auszog“, berichtet die Kirchenmusikern.

Die Blankensteiner Gemeinde, rund 150 Mitglieder stark, musste reagieren. Bereits 2013 fassten die Männer und Frauen den Entschluss, das Instrument komplett überholen zu lassen. Ein Sachverständiger wurde zurate gezogen und veranschlagte etwa 47 000 Euro Reinigungs- und Reparaturkosten. Es war eine Summe, die die kleine Gemeinde nicht ohne Weiteres aufbringen konnte.

Doch als sich der Plan im Dorf erst einmal herumgesprochen hatte, kamen recht schnell erste Spenden. Es gab Benefizkonzerte, Sammelaktionen beim Dorffest, der Heimatverein engagierte sich. Sogar ehemalige Blankensteiner, die längst woanders wohnen, meldeten sich und überwiesen einen Betrag auf das Spendenkonto. So kamen 27 000 Euro zusammen, allerdings blieben die erhofften Fördergelder vom Denkmalschutz aus. Am Ende erklärte sich die Landeskirche bereit, weitere 20 000 Euro zum Projekt beizusteuern.

Mit der Restaurierungswerkstatt Johannes Lindner in Radebeul hatte man ein erfahrenes Unternehmen gefunden, das sich in den vergangenen Monaten des Instruments annahm. Vor allem musste die Orgel, die über 1 072 klingende Pfeifen verfügt, gereinigt werden. Denn im Laufe der Jahrzehnte hatte sich im Instrument nicht nur jede Menge Staub und Schmutz angesammelt. Vielmehr war die Orgel von Mäusen bewohnt worden. „Da war ganz viel Mäusedreck drin“, berichtet Christine Teichmann. „Ich schätze, die sind auch immer noch da“, sagt sie und lauscht angestrengt in die Stille der Kirche. Mäuse sind zwar keine zu hören. Stattdessen kann Christine Teichmann noch einiges über die Orgel erzählen.

1879 wurde sie von der Werkstatt der Gebrüder Nagel in Großenhain in klassizistischem Stil gebaut. Um 1912 griff ein Bautzener Meister erstmals ins Instrument ein und baute Register um, veränderte also die Klangfarbe. Bei Orgeln ist das nicht ungewöhnlich, viele Instrumente wurden im Laufe der Jahrhunderte verändert. Vor allem geht es dann um neue, zusätzliche Klänge und Töne, weil auch Orgeln dem Zeitgeschmack unterliegen. Um 1960 herum wurde das Instrument abermals überholt und zusätzliche Pfeifen eingebaut.

Was damals modern war, mag man heute nicht mehr unbedingt. Bei der jüngsten Reparatur wurde deshalb das Pfeifenwerk nicht nur überholt und etliche kaputte Röhren ersetzt, sondern auch Register zurückgebaut. „Sie klingt nun wieder annähernd so wie im Originalzustand“, schätzt Christine Teichmann. Und damit die Orgel auch schön aussieht, haben die äußeren, sichtbaren Pfeifen aus Zink eine frische Lackierung bekommen. Darunter sind übrigens auch 25 stumme Pfeifen, also solche, die lediglich der Optik dienen, durch die aber keine Luft strömt. Nicht geschafft haben es die Blankensteiner, auch das Holzgehäuse aufarbeiten zu lassen. Das wäre finanziell ein zu großer Kraftakt gewesen. Christine Teichmann freut sich trotzdem über den den neuen, satten Klang der Orgel. Schließlich soll das Publikum Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen auch musikalisch genießen.

Die Blankensteiner Kirchgemeinde lädt am Sonntag, dem 27. August, zu einem Konzert anlässlich der erfolgreichen Reparatur der Orgel ein. Es spielt der Frauensteiner Kantor Peter Kleinert, seine Tochter Johanna begleitet ihn auf der Violine. Das Konzert beginnt 17 Uhr.

