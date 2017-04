Sattelzug rutscht in den Graben Ein Unfall auf der B 6 bei Rossendorf hat am Montag eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.

Auf der B 6 am Abzweig nach Wilschdorf ging am Montagnachmittag nichts mehr. Ein Laster war in den Graben gerutscht. © Rico Löb

Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Montag für stundenlanges Verkehrschaos an der Bundesstraße 6 zwischen Rossendorf und Fischbach geführt. Der Laster ist nachmittags in Höhe der ehemaligen Total-Tankstelle am Abzweig nach Wilschdorf verunglückt. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Dadurch geriet ein Bagger auf der Ladefläche des Lkws ins Rutschen. Er krachte gegen einen Baum, der dann wiederum auf die Bundesstraße kippte. Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall verletzt. Die B 6 musste voll gesperrt werden, um den Bagger und den Lkw zu bergen.

Im Unfallbereich kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Betroffen davon waren auch zahlreiche Pendler, die zwischen Dresden und Bischofswerda unterwegs waren. Autofahrer, die aus Richtung Wilschdorf nach Dresden wollten, mussten über Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Eschdorf und Rossendorf bis zum Schänkhübel eine Umleitung fahren. An der Ampelkreuzung an der B 6 staute sich der Verkehr in alle Richtungen, obwohl die Polizei ortskundigen Autofahrern riet, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (SZ)

