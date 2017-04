Sattelzug rutscht in den Graben Ein Unfall auf der B 6 bei Arnsdorf hat am Montag eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

Ein Laster, der einen Bagger geladen hatte, kippte am Montag auf der B 6 in den Graben – ein folgenschwerer Unfall. © Rico Löb

Ein Lkw ist am Montagnachmittag auf der B 6 bei Arnsdorf verunglückt. Der Laster kam von der Fahrbahn ab und kippte in den Graben. In der Folge geriet ein Bagger auf der Ladefläche des Lkws ins Rutschen. Er krachte gegen einen Baum, der dann wiederum auf die Bundesstraße kippte. Der Fahrer des Sattelzugs wurde verletzt. Die Straße war kurzzeitig voll, später dann halbseitig gesperrt. (szo)

