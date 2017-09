Sattelzug reißt Schulbus auf Bei einem schweren Unfall in Pulsnitz werden am Freitagnachmittag mindestens elf Kinder und der Lkw-Fahrer verletzt. Die Polizei ermittelt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Sattelzug krachte in die rechte Seite des Linienbusses. © Jonny Linke Der Sattelzug krachte in die rechte Seite des Linienbusses.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Der Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an die Unfallstelle.

Große Aufregung am Freitagnachmittag in Pulsnitz. Auf der Kamenzer Straße waren gegen 14.40 Uhr am Abzweig zum Spittelweg ein Schulbus und ein großer Sattelschlepper zusammengestoßen. Dabei wurden mindestens elf Kinder und der Fahrer des Sattelzuges verletzt. Der Unfall geschah, als der Laster aus dem Spittelweg auf die Kamenzer Straße fuhr. Dabei beachtete der 56 Jahre alte Fernfahrer den herannahenden Linienbus auf der vorfahrtsberechtigen Straße nicht rechtzeitig. Offenbar hat er nicht damit gerechnet, dass auf der Straße, die vom Schützenhaus aus ja nicht direkt angefahren werden kann, trotzdem fließender Verkehr stattfindet. So fahren zum Beispiel Busse erst zum Pulsnitzer Bahnhof und von dort aus wieder stadtauswärts. Die vielbefahrene Umleitung über den Spittelweg – also bei Ferroli – endet auf Kamenzer Straße. Im konkreten Fall krachte das Führerhaus der Iveco-Zugmaschine gegen die rechte Seite des Omnibusses und riss sie etwa in Höhe der hinteren Tür auf. Mit im Bus saß auch Michael Tischer, Mitglied der SZ-Jugendredaktion. Er erlitt Schürfwunden, aber einer seiner Brüder – die mit ihm im Sauerbruchgymnasium zur Schule gehen – musste ins Krankenhaus. „Der Lastwegen ist mit voller Wucht gegen den Bus gekracht“, schilderte der sichtlich geschockte Schüler die Situation. Er wohnt in Oberlichtenau – eine der nächsten Stationen des Schulbusses.

Ein Rettungshubschrauber brachte umgehend den Notarzt zur Unfallstelle, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Den Ort des Geschehens steuerten auch mehrere Rettungswagen an. Pressesprecher Thomas Knaup: „Alle Businsassen, in der überwiegenden Mehrzahl Schulkinder, wurden vor Ort medizinisch betreut, anschließend den vor Ort erschienenen Eltern übergeben oder mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.“ Nach dem Stand der Feststellungen wurde der Lkw-Fahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Neun Kinder erlitten leichte Verletzungen. Zwei Jungen im Alter von 13 und 16 Jahren hatten offenbar schwere Verletzungen davongetragen, so die Pressestelle. Der 54-jährige Busfahrer blieb unverletzt.

Die Kamenzer Straße musste an der Unfallstelle längere Zeit voll gesperrt werden, was auch die Umleitungsstrecke einschloss. Der Einsatz der Polizei dauerte bis zum frühen Abend an. „Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat sofort die Ermittlungen zum genauen Hergang der Kollision aufgenommen“, so Knaup. Dabei wird natürlich vor allem zu klären sein, wie der Truckerfahrer den großen Bus übersehen konnte …

