Sattelzug prallt in Leitplanke Nach einem Unfall auf der A 4 zwischen Görlitz und Bautzen gibt es in beide Richtungen Verkehrsbehinderungen. Die dauern noch Stunden an.

Auf der A 4 zwischen Weißenberg und Bautzen ist am Mittwochmorgen ein Sattelzug in die Mittelleitplanke geprallt. © privat

Verkehrsbehinderungen gibt es seit Mittwochmorgen auf der A 4 zwischen Bautzen und Görlitz. Sie sind die Folge eines Unfalls zwischen Weißenberg und Bautzen. Bei der Zugmaschine eines Sattelzuges war ein Reifen geplatzt. Der Fahrer hatte laut Polizei alle Mühe, nicht vollständig die Gewalt über seinen Brummi zu verlieren. Das Fahrzeug geriet nach links und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Auflieger des Sattelzuges droht umzukippen. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei werden die Bergungsarbeiten bis in den späten Nachmittag andauern. Es besteht Staugefahr. An der Unfallstelle sind beide Fahrspuren in Richtung Bautzen blockiert. Der Verkehr wird auf dem Standstreifen vorbeigeleitet. In Richtung Görlitz ist die linke Fahrspur gesperrt, weil die Gefahr besteht, dass der Auflieger doch noch nach dieser Seite umkippt.

Der Sattelzug hat rund 23 Tonnen Big Packs mit Plastikteilen geladen. Ein Bergungsunternehmen ist seit dem Vormittag vor Ort. (szo)

zur Startseite