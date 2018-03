Sattelzug kommt von S 121 ab

Dieser Sattelzug kam am Mittwochabend von der S 121 bei Niesky ab. © Lausitznews/Kaczmarek

Niesky. Nicht ganz nüchtern war der Fahrer eines Sattelzuges, der am Mittwochabend auf der S 121 von Niesky nach See unterwegs war. Kurz vor 19.30 Uhr geriet er mit seiner Maschine zu weit nach rechts, fuhr in das Bankett und verlor dann die Kontrolle über das Gefährt. Nachdem er das Ortsaufgangsschild und einige Bäume mitgerissen hatte, kam der Lkw quer auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, eine spätere Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,16 Promille, berichtet eine Polizeisprecherin.

Die Straße war für Bergungsarbeiten bis circa 23 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro am Sattelzug und 1 000 Euro an der Straße und besagtem Schild. (szo)

zur Startseite