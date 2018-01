Sattelzug-Fahrer fährt bei Kodersdorf auf: Mann schwer verletzt 35-jähriger Mazdafahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kodersdorf. Ein 30-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hat am Montagnachmittag durch seine Unaufmerksamkeit einen Mazda-Fahrer schwer verletzt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Der Lkw-Fahrer war an der Autobahnabfahrt bei Kodersdorf abgefahren, um nach rechts auf die B 115 abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Mazda und fuhr auf diesen auf. Der 35-jährige Fahrer in dem Auto wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden betrug etwa 2 500 Euro. Die Verkehrssachbearbeiter des örtlichen Reviers befassen sich mit diesem Unfall. (szo)

