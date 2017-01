Sattelzug auf A 4 umgekippt Zwischen Siebenlehn und Hainichen kommt der Laster von Straße ab und bleibt auf der Seite liegen. Wegen der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr in Richtung Chemnitz.

Am Mittwochmorgen kam auf der Autobahn 4 Richtung Chemnitz ein polnischer Sattelzug etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf von der Fahrbahn ab und kippte in den Graben. © Jens Uhlig

Tief Axel hat in der Nacht zum Mittwoch mit starkem Schneefall und heftigem Wind für reichlich Chaos auf den Straßen in Mittelsachsen gesorgt. Dabei wurde auch ein Lkw-Fahrer verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt.

Gegen 6.20 Uhr war der 29 Jahre alte Fahrer eines polnischen Sattelzuges auf der Autobahn 4 in Richtung Eisenach unterwegs. Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf verlor der Trucker die Kontrolle über sein Gespann, kam ins Schleudern und von der Straße ab. Dort kippte der mit 20 Tonnen Schalungsteilen beladene Auflieger samt Zugmaschine um und blieb auf der Seite liegen.

Wegen der Bergungsarbeiten waren der rechte und mittlere Fahrstreifen bis 11.30 Uhr gesperrt. Die Richtungsfahrbahn musste zudem für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Ab 12.30 Uhr war die linke Fahrspur wieder frei. In Richtung Chemnitz staute sich dennoch der Verkehr.

Es entstand Sachschaden an einer Werbetafel sowie Flurschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zur Höhe des entstandenen Schadens am Sattelzug liegen der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor. Ebenso unbekannt ist, ob an der Ladung des Lkw Schaden entstand.

62 Unfälle in Mittelsachsen

Insgesamt zählten die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz bis Mittwochmorgen 62 Verkehrsunfälle – nicht alle seien jedoch auf die Witterung zurückzuführen. Wegen der Witterungsbedingungen waren zeitweilig drei Bundesstraßen und eine Staatsstraße gesperrt. Am Mittwochvormittag konnten teilweise noch die Bundesstraße B 101 und die Staatsstraße S 34 nicht befahren werden.

Für die Bundesstraße B 95 von Chemnitz in Richtung Burkhardtsdorf bestand für Lastwagen Schneekettenpflicht.

Auf der Autobahn A 4 gab es zudem weitere Behinderungen wegen Eisplatten auf der Fahrbahn und am Rastplatz Rossauer Wald, wo ein in den Graben gerutschter Laster die Zufahrt versperrte. Betroffen waren auch die B 175 zwischen Hartha und Döbeln und die S 36 zwischen Leisnig und Waldheim.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Dienstag vor Unwetter. Am Mittwochmorgen kann es wegen Tief „Axel“ in den drei Bundesländern zu starkem Gewitter kommen. Bis zur Nacht soll der starke Schneefall andauern. Behinderungen für Pendler erwartet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben im Berufsverkehr am Mittwochmorgen nicht. (DA/mit dpa)

Die aktuellen Verkehrsinformationen der Polizei finden Sie hier.

