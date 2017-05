Sattelstraße als Schlemmermeile Zu einer kulinarischen Weltreise von Frankreich bis Indonesien laden Gewerbetreibende und die Initiative „Döbeln Jetzt“ ein.

Crisna Mattasik-Keller bewirtet Susan Oberländer und Tochter Maxi. © André Braun

Trommelklänge und Flötenmusik hallen laut über den Döbelner Obermarkt. Vor den Geschäften bieten Händler ihre hausgemachten Speisen an. Unter dem Motto: „Von Frankreich bis Indonesien“ lädt die Initiative „Döbeln Jetzt“ mit zu einer kleinen kulinarischen Weltreise in die Sattelstraße und einen Teil des Obermarktes ein. Im vergangenen Jahr hatte der Inhaber der Textilreinigung Döbeln Ronny Skuppin den Vorschlag gemacht, die Kulinarische Weltreise zu organisieren. Neun Gewerbetreibenden haben gekocht, gebraten und gebacken. So finden die Besucher nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische, französische, griechische, russische, indonesische und italienische Küche vor. Crisna Mattasik-Keller vom Kaffee Batavia bietet unter dem Namen Basko Rindfleischbällchen, Glasnudeln und Pak Coi an. Außerdem gibt es bei ihr Soto Makasar mit Lontong. Das ist in Bananenblättern gekochter Reis mit Kokosmilch und Gewürzen. Dazu können die Gäste Bundaberg, eine australische Ingwerlimonade trinken. Susan Oberländer und Tochter Maxi probieren das Gericht. Beide kommen aus Roßwein. „Ich habe ein Fliesengeschäft in Roßwein“, sagt Susan Oberländer. Weil sie von den Initiativen „Striegistal Jetzt“ und „Döbeln Jetzt“ erfahren hat, ist sie gekommen, um sich die Veranstaltung anzusehen. „Wir wollen die Initiative ,Roßwein Jetzt‘ auf die Beine stellen“, sagt sie.

Vor der Geschenkboutique „Bella Cosa“ am Obermarkt sitzen der neunjährige Malik Schulze und seine Mutter Susan. Malik ist von dem türkischen Gericht, dass ihm die Mutter bestellt hat, vollauf begeistert. „Fünf Sterne“, sagt er. Beide waren in Döbeln einkaufen und finden es super, dass so eine Veranstaltung gemacht wird. „Wir haben uns für die türkische Küche entschieden“, sagt Petra Schmidt. Sie ist die Inhaberin der „Bella Cosa“. Bei ihr gibt es ein Dreigängemenü. Salat mit Walnüssen und Koriander ist die Vorspeise. Als Hauptgericht biete sie Sonnenbörek mit Zuccini-Walnuss-Dip an und als Nachspeise Möhrenkonfekt. Sven Fochtmann von der Moccamilcheisbar in Großweitzschen hörte von der Veranstaltung. „Ich will in Döbeln mein Eis bekannt machen“, sagt er, der seit 2007 die Eisbar betreibt.

