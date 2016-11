Sattelschlepper von Skoda gerammt

Autoschlüssel und Handtasche gestohlen Meißen. Unbekannte begaben sich am gestrigen Nachmittag in die Umkleideräume einer Turnhalle am Questenberger Weg und stahlen einen Autoschlüssel. Mit diesem öffneten sie den Wagen und entwendeten aus dem Inneren eine Handtasche. Darin befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Geldkarten und Ausweisen sowie ein Handy und mehrere Schlüssel.

Einbrecher im Jugendclub Röderau-Bobersen. In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in einen Jugendclub an der Lessaer Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und traten zudem eine Tür ein. Danach durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Geldkassette mit rund 80 Euro.

Unfall mit 6000 Euro Schaden Großenhain. Ein 72-Jähriger war am Montag mit seinem Ford Ranger auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung Mozartallee stieß der Senior mit einem von rechts kommenden VW zusammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 6000 Euro.