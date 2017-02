Sattelkupplung repariert Wegen eines technischen Defekts hat sich ein Anhänger in Zittau gelöst.

Symbolfoto: Mitarbeiter der Firma Dussa bergen einen Lkw.

Die Sattelkupplung der Zugmaschine, die am Montagmorgen auf der B 96 im Bereich Äußere Weberstraße den Sattelauflieger verloren hatte, ist inzwischen in einer Fachwerkstatt repariert worden. Das bestätigte Wolfgang Menzel, Inhaber der gleichnamigen Zittauer Spedition auf Anfrage.

Die Ursache für das Lösen des Aufliegers war ein technischer Defekt an der Sattelkupplung. Der Fahrer des Lkw hat während der Fahrt seinen Anhänger verloren, der einige Meter rollte, bevor er an einer Bordsteinkante zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, auch andere Fahrzeuge kamen nicht zuschaden. Der Anhänger wurde mit einem Kran des Abschleppdienstes Dussa geborgen, deshalb blieb die B 96 am Montag bis 5.30 Uhr gesperrt.

Spediteur Wolfgang Menzel wundert sich über das Interesse der Medien. „Wenn unsere Fahrer stundenlang festsitzen, weil weit und breit kein Winterdienst zu sehen ist, steht nichts in der Zeitung und es interessiert niemanden“, so Menzel gegenüber der SZ. 20 Lkw gehören zum Fuhrpark der Spedition, die seit über 60 Jahren existiert. Sie legen jährlich 1,6 Millionen Kilometer zurück. (mh)

