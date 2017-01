Sattelklau im großen Stil

Bei Glatteis kollidiert Bautzen. Mehrere Unfälle haben sich am Freitagmorgen im Bereich der Hammermühle in Bautzen ereignet. Grund war Glatteis. Zunächst war ein BMW in einen geparkten VW gerutscht. Im weiteren Verlauf konnten auch drei weitere Fahrzeuge, ein Opel Combo, ein Citroen Saxo und ein Honda Accord, nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren gegen die bereits stehenden Fahrzeuge. Auch ein Verkehrszeichen und eine Laterne wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro.

35 Sättel gestohlen Holschdubrau. Diebe sind in der Nacht zu Freitag in einen Reitverein in Holschdubrau eingebrochen. Die Täter entwendeten 35 Sättel im Gesamtwert von etwa 35 000 Euro. Der Sachschaden wurde auf rund 1 000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Betrunken unterwegs Großröhrsdorf. Ein Unfall hat sich am Mittwochabend auf der Bischofswerdaer Straße in Großröhrsdorf ereignet. Als ein 36-Jähriger mit seinem Opel ein anderes Auto überholen wollte, stieß er mit einem Skoda im Gegenverkehr zusammen. Der Opel-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß von der Unfallstelle. Während eine Streife vom Polizeirevier Kamenz dabei war, den Verkehrsunfall aufzunehmen, kehrte der 36-Jährige wieder zurück. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von umgerechnet 2,38 Promille. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Den Opel hatte der Mann zuvor offenbar gestohlen oder zumindest unerlaubt benutzt. Die Polizisten begleiteten den 36-Jährigen zur Blutentnahme und erstatteten Anzeigen zu den festgestellten Straftaten.

E-Bike gestohlen Schirgiswalde. In der Nacht zu Donnerstag sind Diebe in eine Garage an der Kieferbergstraße in Schirgiswalde eingebrochen. Sie stahlen ein E-Bike der Marke Winora im Zeitwert von rund 2 000 Euro. Am Holztor entstand Schaden von etwa 1 500 Euro. Nach dem Elektrofahrrad wird gefahndet.

Transporter gestoppt Salzenforst. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Donnerstag einen Transporter auf der A 4 gestoppt. Ein 67-Jähriger hatte Kaminholz auf einem doppelachsigen Autotransportanhänger geladen - allerdings ohne jede Sicherung. Als die Beamten das Gespann an der Rastanlage Oberlausitz-Nord kontrollierten, zeigte sich, dass auch die Bremsanlage des Trailers nicht funktionierte. Zudem war das Fahrzeug für den Transportzweck ungeeignet.