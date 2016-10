Satte Rabatte im Blick Die Geschäfte in der Neustädter Innenstadt haben am Freitag bis 22 Uhr geöffnet – und locken mit Sonderaktionen.

Nicht nur wer durch diese Brillen schaut, kann zur Einkaufsnacht in Neustadt so manchen Preisnachlass entdecken. Gebraucht werden die Simulations-Brillen, die hier Katrin Lange von Pro Optik zeigt, in Wirklichkeit für einen Hindernisparcours. Beim lehrreichen Unterhaltungsprogramm kann jeder testen, wie sich Alkoholkonsum auf die Wahrnehmung auswirkt. © Dirk Zschiedrich

Noch einmal schlafen, dann werden die Händler in Neustadt eine Sonderschicht einlegen. Zur Einkaufsnacht „Lust am Leben“ am Freitag haben die Läden in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Mehr als 60 Gewerbetreibende und Mitwirkende sind am 21. Oktober dabei, wenn der Gewerbeverein „Gemeinsam für Neustadt“ zum Shoppen einlädt. Damit die Neustädter am Freitagabend mit möglichst vielen vollen Tüten nach Hause gehen, haben sich einige Händler besondere Aktionen ausgedacht. Optiker Mathias Lange, der sein Geschäft am Markt betreibt, hat an diesem Abend zum Beispiel spezielle Brillen im Angebot. Und zwar solche, die einen Alkoholrausch simulieren. Wer die Brillen aufsetzt, fühlt sich, als hätte er zu tief ins Glas geschaut. Insgesamt drei verschiedene Promille-Stärken gibt es. Optikerin Katrin Lange hat sich eine der Brillen schon selbst auf die Nase gesetzt. Ein komisches Gefühl sei das gewesen. Wer mutig ist, kann mit der Rausch-Brille einen kleinen Hindernisparcours absolvieren. Oder es zumindest versuchen. Bei Pro Optik gibt es zur Einkaufsnacht aber auch richtige Brillen von verschiedenen Marken. Ein Quäntchen Glück ist beim Glücksrad nötig. Wer den richtigen Dreh raus hat, bekommt von Katrin Lange einen Preis.

Gleich nebenan, beim Outdoor und Sporttreff von Matthias Arlt am Neustädter Markt, entscheidet ebenfalls der Zufall, wie viel die Kunden für ihren Einkauf bezahlen müssen. Sie können sich Rabatte erwürfeln. Vorm Bezahlen werden dafür drei Würfel in einen Becher gesteckt. Die Augenzahl ergibt am Ende den Rabatt, also maximal 18 Prozent. Sparfüchse werden zur Einkaufsnacht auch bei der Markt-Apotheke an der Ecke zur Böhmischen Straße fündig. „Wir geben 20 Prozent auf frei verkäufliche Produkte“, sagt Mitarbeiterin Tanja Lohmann. An die Kunden wurden dafür ab Anfang Oktober sogenannte Rabatt-Tüten verteilt. Wer diese mitbringt, bezahlt unter anderem für Kosmetik oder Tees weniger Geld. Eine Ausnahme sind Bücher und Arzneimittel. „Außerdem ist eine Fachberaterin der französischen Kosmetikfirma Nuxe bei uns“, sagt Tanja Lohmann. An ihrem Stand können Kunden Produkte testen und sich beraten lassen.

Auf eine Beratung setzen auch die Mitarbeiter vom Fahrradmarkt an der Bischofswerdaer Straße. Das Geschäft wurde Anfang September eröffnet. Der Fahrradmarkt gehört zum sogenannten Helimarkt im Gewerbegebiet am Karrenberg in Polenz, eine weitere Filiale ist in Neukirch. Der neue Laden mischt erstmals bei der Neustädter Einkaufsnacht mit. Und lässt dafür die Preise purzeln. Laut Geschäftsführer Enrico Fillinger bekommen die Kunden am 21. Oktober insgesamt 20 Prozent Rabatt auf alles – Fahrräder und Zubehör.

Wer vom Shoppen zu viel hat, für den wird auch kulturell etwas geboten. Der Höhepunkt des Abends ist ein Auftritt von Phil-Collins-Double „Mr. Phil“ auf dem Marktplatz. Hinter dem Künstlernamen steckt Musiker und Sänger Jürgen Wolf, der aus dem Vogtland stammt. Er tritt seit Kurzem als Double von Phil Collins auf und kann nicht nur so singen wie der Altmeister. Er sieht dem Superstar auch zum Verwechseln ähnlich.

