Satte Abfindung für Ex-Bahnchef

Wenn diese Zahlen stimmen, so werden die Hofberichterstatter wieder sagen- was wollt ihr denn- ist halt im Vertrag so festgelegt. Da darf man ja wohl aber doch ein paar Fragen stellen (dürfen). Zuerst- wie, warum und weshalb werden solcherart Verträge geschlossen? Antwort wohl- weil man sonst keine qualifizierten "Arbeiter" bekommt?! Nur, was hat er denn wirklich dafür geleistet? Nächstens- wieso und unter welchen Prämissen handeln Aufsichtsräte (eines Staatskonzerns) solche Verträge aus? Sind sie nicht dem "Staatswohl" verpflichtet? Wem verpflichten sie sich sonst noch- oder sind verpflichtet? Welche staatlichen "Stellen" prüfen derart Verträge oder läuft das auch so ab, wie in der "freien Wirtschaft"? Was wird da in Hinterzimmern gekungelt? Warum fragen nur Politiker der Opposition nach? Warum nicht die Mitglieder der Regierung? Wissen diese am Ende NICHTS? Haben die das am Ende selbst so "arangiert"? Wo bleiben Verantwortlichkeiten? Es scheint wie immer im Land- Bananenrepublik!!!!