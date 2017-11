Saßnitzer beschenkt seine Heimatstadt Die Wege an der Mulde sollen Nutzern mehr bieten. Moderne Bänke sind ein Angebot, Kunst ein anderes. Dabei bleibt es nicht.

Anne Eichhorn ist in der Mittagspause an dem neuen Kunstobjekt vorbeigeschlendert, das der Bauhof an der Mulde in Roßwein in der Nähe des ehemaligen Kinos installiert hat. Fürs Foto hat sie einmal den Weg verlassen und ist auf die Plastik gehüpft. © Dietmar Thomas

Anne Eichhorn geht jetzt, da sie bei einem Pflegedienstleister in Roßwein arbeitet, in ihren Pausen häufig ein Stück an der Mulde entlang. Dass dort jetzt eine Plastik installiert worden ist, ist der jungen Frau noch gar nicht aufgefallen – im Gegensatz zu stylishen Metallliegen. Deren Form und rote Farbe ziehen die Blicke zugegebenermaßen eher an, als die rostbraune, nur wenige Zentimeter hohe Metallplastik. Sie ist seit Kurzem am Muldeufer in unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Kinos „Astoria“ zu finden. Einigen Fußgängern ist sie durchaus schon aufgefallen.

„Mich haben die Leute nach dem Namen der Plastik gefragt“, erzählt Heimatfreund Reinhard Senf. Dessen älterer Bruder Helmut (84) hat das Metallkunstwerk angefertigt und seiner früheren Heimatstadt zur Verfügung gestellt. Helmut Senf ist in Roßwein aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. 1950 zog er nach Meißen, später nach Halle, wo er an der Kunsthochschule studierte. Danach war Erfurt eine Station des ehemaligen Roßweiners, bis dieser 1994 auf die Insel Rügen zog, wo er noch heute in Saßnitz Zuhause ist. Dort gibt er nach wie vor Kurse, die nach den Worten Reinhard Senfs gut besucht sind.

Mit der Plastik, die Helmut Senf seiner Geburtsstadt geschenkt hat, sollen die Wege am Muldenufer aufgewertet werden. Dort finden Fußgänger, Spaziergänger und auch Touristen bislang mehrere Arten von Sitzmöbeln, Findlinge zum Beklettern, diverse Spielgeräte und im Sommer bepflanzte Anlagen vor. Hinzukommen sollen in den nächsten Monaten noch Hinweistafeln auf die vielen Betriebe und Einrichtungen wie das Kino, die sich einst wie Perlen an einer Kette am Muldeufer aufgereiht haben.

Die Vorbereitungen dazu treffen Mitglieder des ehrenamtlich tätigen Zukunftsforums, wo schon lange an der Umsetzung dieser Idee gearbeitet wird. Ein Anfang mit den ersten Informationstafeln soll im April oder Mai gemacht sein. Dann ist eine Einweihung der Plastik geplant, wozu möglicherweise auch der Künstler aus Saßnitz anreisen wird und etwas über seine Arbeiten sagen kann. Diese zu beschreiben, fällt offenbar nicht nur am Beispiel der neuen Roßweiner Metallplastik schwer. „Nicht die Emotionen bestimmen seine Kunst, sondern die Ratio, die Philosophie, die Suche nach dem Ausgleich; das Bauhaus schimmert durch als Tradition, das Poetische ist ebenso angesagt wie das Klare, fast mathematisch Definierte.

Damit wäre der Rahmen abgesteckt, in dem sich die Kunst von Helmut Senf seit gut 50 Jahren in Deutschland Ost wie West etablieren konnte“, hieß es in der Ostsee-Zeitung 2013. Anlass für die Berichterstattung damals war die Eröffnung einer Werkausstellung Senfs in der Orangerie in Putbus.

