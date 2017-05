Saß ein Unschuldiger auf der Anklagebank? Im Haus eines Harthaers wurden Marihuana, Crystal und Ecstasy gefunden. Doch gehörten die Drogen wirklich ihm?

Auch Crystal wurde in der Wohnung des Angeklagten gefunden. © dpa

Gerichtsbericht. Bei ihren Ermittlungen in der Freitaler Drogenszene hatte die Polizei den Angeklagten zuerst gar nicht im Visier. Die Nachforschungen der Beamten konzentrierten sich ursprünglich auf einen 17-jährigen Schüler, der in Verdacht stand, im großen Stil mit Betäubungsmitteln zu handeln. Seine Vernehmung führte dann zu einer 40-jährigen Friseurin. Erst sie brachte die Ermittler auf die Spur des Angeklagten. Bei der Durchsuchung seines Hauses wurde die Polizei fündig. Nicht nur Crystal, sondern auch kleinere Mengen Marihuana und Ecstasy konnten dort sichergestellt werden. Entdeckt hatten sie die Beamten in einer schwarzen Bauchtasche.

Aber nicht nur wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ist der Leiharbeiter angeklagt. Zusätzlich muss er sich wegen gewerbsmäßigen Handels mit illegalen Rauschmitteln verantworten. In mindestens 19 Fällen soll er Crystal verkauft haben, hauptsächlich an die Friseurin, einmal aber auch an den minderjährigen Schüler.

Am Amtsgericht in Dippoldiswalde rudert die Zeugin aber zurück und behauptet, bei ihrer polizeilichen Aussage unter Druck gestanden zu haben. Damals hatte sie wohl zugegeben, im Schnitt aller 14 Tage zum Angeklagten gefahren zu sein, um jeweils zwei Gramm Crystal für 65 Euro zu kaufen. Nun sagt sie aber, dass der Vernehmungsbeamte sie nie habe ausreden lassen und ihr die Antworten teilweise sogar vorgegeben hatte. Deshalb habe sie ihre Angaben später auch widerrufen. Entgegen ihrer früheren Aussage verneint sie jetzt, jemals vom Angeklagten Drogen gekauft zu haben.

Man kenne sich noch aus der Schulzeit und habe sich im vergangenen Jahr zufällig wiedergetroffen, erklärt sie dem Gericht. Ab da, so sagt sie weiter, hätten sie und der Angeklagte regelmäßig Kontakt gehabt, hauptsächlich aber, um Baumaterialien zu tauschen, da sie beide damals noch an ihren Eigenheimen bauten. Nur gelegentlich hätten sie bei diesen Treffen zusammen Crystal konsumiert. Verkäufe an sie habe es nie gegeben, unterstreicht die Frau. Will sie damit ihren Freund aus Kindertagen schützen?

Naheliegend wäre das, denn für den mehrfach vorbestraften Deutschen steht viel auf dem Spiel. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe, da er wegen eines Drogendelikts bereits unter Bewährung steht. Seinem Verteidiger war die Beweislage schon zu Beginn des Verfahrens, im April dieses Jahres, zu dünn. Von Anfang an machte er deutlich, dass es hier kaum stichhaltige Beweise gegen seinen Mandanten gibt, da schon im Vorfeld die Angaben aller Zeugen widersprüchlich waren. Und nur aufgrund der Tatsache, dass der Angeklagte vorbestraft ist, könne man nicht pauschal von seiner Schuld ausgehen, mahnte er.

In seinem Schlussvortrag weist er darauf hin, dass der polizeilichen Aussage der Friseurin kein Gewicht zugemessen werden kann, da diese von der Polizei unter unzulässigen Bedingungen aufgenommen worden sei. So hatte man während der ersten Befragung der Frau kein Protokoll angefertigt. Auch später, als sie ihre Aussage zurücknehmen wollte, habe man den Widerruf nicht neu verfasst, sondern nur handschriftliche Änderungen in der ursprünglichen Aussage vorgenommen.

Außerdem, so argumentiert der Rechtsanwalt weiter, sei nicht zweifelsfrei bewiesen, dass die beim Angeklagten gefundenen Drogen tatsächlich ihm gehört hatten, denn er war zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes nicht allein in seinem Haus. Die junge Frau, die sich damals dort mit ihm befand, hatte ausgesagt, dass die Bauchtasche mit den Drogen ihr gehöre. Er fordert Freispruch.

Richterin und Schöffen sahen das anders. Sie befanden den Angeklagten wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln für schuldig und verurteilten ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren. Ob und wann der Mann tatsächlich ins Gefängnis muss, steht noch nicht fest, da sein Verteidiger angekündigt hat, in Berufung zu gehen.

