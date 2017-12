Sarrasanis Panther-Baby sucht einen Namen Die SZ-Leser sollen mit ihren Vorschlägen mitentscheiden, wie das Kätzchen heißen soll. Ein Zirkusstar ist es schon.

André Sarrasani zeigte seinem Panther das Haus der Presse. © Sven Ellger

Neugierig inspiziert die Kleine das Foyer im Haus der Presse. All die Lichter und Monitore haben ihr Interesse geweckt. Nur mit Mühe kann André Sarrasani das kleine Panther-Mädchen auf dem Arm halten.

Elf Wochen ist sie gerade mal alt und schon ein Zirkusstar. In der Show „Elements III“ ist sie bis zum 4. Februar im Zelt am Elbepark zu sehen und sogar Teil eines Zaubertricks. Die „Ohhhs“ und „Ahhhs“ sind dem Kätzchen dort natürlich sicher – genauso wie an diesem Vormittag bei seinem Besuch im Haus der Presse.

Längst haben die Sarrasanis den kleinen Panther, der aus der Nähe von Paris stammt, in ihre Familie aufgenommen. Bislang ist er noch namenlos, doch das soll sich nun rasch ändern. „Mit der Hilfe der SZ-Leser wollen wir einen passenden Namen für sie finden“, sagt Sarrasani. Er sollte geheimnisvoll klingen und möglichst eine Bedeutung haben. „Matilda sollte es also nicht gerade sein.“ Eher schon was indisch Klingendes, passend zu seinen Tigern Kijana, Ambra und Kaya.

Bis zum 3. Januar haben die SZ-Leser Zeit, ihre Vorschläge per E-Mail zu schicken. Wer mit seiner Idee am Ende ins „Schwarze“ trifft, der darf sich fortan Panther-Patenonkel oder -tante nennen und sich über ein Treffen mit Sarrasani und der kleinen Raubkatze freuen. Mitte Januar soll dann die Taufe anstehen.

Bislang denkt das Panther-Mädchen vor allem ans Spielen, Fressen und Dösen. 16 Stunden am Tag verschläft es, was aber auch für ausgewachsene Katzen nicht ungewöhnlich ist. Nach fleißigem Training in den nächsten Jahren will Sarrasani das Raubtier auch in kommende Shows mit einbauen – genauso wie übrigens seine drei Tiger. Nur gemeinsam werden die Tiere wohl nie gezeigt werden können.

