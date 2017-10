Sarrasanis Neustart in Radebeul Das Menü für die Dinershow im Elbepark ist fertig. Der Auftritt mit den Tigern wackelt noch.

Zeigten schon mal in der Goldnen Weintraube die Teller mit einem Teil des Menüs für die Dinershow: TV-Koch Mirko Reeh, Andre Sarrasani und Küchenchef Sascha Schacht (v.l.).

Sarrasanis Tigerdamen in Ottendorf-Okrilla warten auf den nächsten Auftritt.

Immer wieder Radebeul. Hier hat Andrè Sarrasani mit dem Sarrasani-Haus des Zirkus-Gründers in der Gartenstraße seine unternehmerischen Vorfahren. Hier betreibt er seit vorigem Jahr die Theaterkneipe „Goldne Weintraube“. Hier fühlt er sich wohl. Das war deutlich zu spüren, als er am Wochenende Familie, Freunde und vor allem Sponsoren eingeladen hatte, das neue Diner zur bevorstehenden Show im Elbepark zu testen. Fernsehkoch Mirko Reeh ist dafür wieder an der Seite von Sarrasani – zum achten Mal bereits. Neues kreieren in der Show wie beim Essen steht dabei als Aufgabe für die beiden. Und zwar beides von solcher Qualität, dass dem Publikum bei Preisen um die 100 Euro beides vorzüglich mundet.

„Elements“ heißt die Show mit Zaubertricks, Akrobaten und vielleicht auch den drei Tigern von Andre Sarrasani. Letzteres hängt davon ab, wie sich die drei Fräuleins Kijana, Anekra (beide 2,5 Jahre) und die sechsjährige Kaja mit dem Magier vertragen. Gut untergebracht in Ottendorf-Okrilla hat es Sarrasani geschafft, den Insolvenzverwalter zu überzeugen, diese drei edlen weißen Tiger nicht zu verkaufen. „Doch es sind Katzen, Wildkatzen“, betont der Zirkusmann. „Die merken sofort, wenn du mit dem Kopf nicht bei ihnen bist.“ Sie wiegen jetzt um die 280 Kilogramm. Im letzten anderthalben Jahr war nicht immer Zeit, sich intensiv mit den Tigern zu beschäftigen. Das ist aber notwendig, um vor Publikum mit den drei Damen arbeiten zu können. Sarrasani: „Meine Frau oder ich sind zwar jeden Tag eine Zeit bei den Tieren. Ob das ausreichend ist, sie vor Zuschauern auf die Bühne zu bringen, muss sich erst noch zeigen und ich im November entscheiden.“

Der Countdown für die neue Show läuft. Derzeit werden die Einrichtungen vom Foyer bis zum großen Zelt am Elbepark montiert. Alle Anschlüsse sind unkompliziert und schnell vom Management des Elbeparks gelegt und zur Verfügung gestellt worden. Das funktioniere reibungsloser als in Dresden, sagt der Zirkusmann. Bis Ende Oktober soll alles stehen, auch die Bühne. Dann beginnen die Proben. Nach den Höhepunkten der Show gefragt, sagt Sarrasani, das er immer wieder ungewöhnliche Artisten suche. Mexikanische Kraftakrobaten hätten ihn diesmal besonders beeindruckt.

Ende November muss alles stehen. Am Freitag, dem 24. November, geht dann der Vorhang das erste Mal vor dem Publikum auf. Reichlich 300 Plätze wird es im Zelt geben. Genauso viele Male kommt das Vier-Gänge-Menü auf den Tisch. Passend zu den Elementen Wasser, Feuer, Luft hat Mirko Reeh diesmal den roten Faden des Lebens gesucht. Die Farbe Rot zieht sich durch die Speisen. Rote Beete und Johannisbeeren beispielsweise in Ravioli gefüllt. Argentinisches Rindersteak mariniert mit Senf und Himbeere und zum Abschluss Fruchtsorbet von roter Beete und Cassis.

Es mundete den Gästen in der „Goldnen Weintraube“ vorzüglich. Jetzt müssen nur noch genügend Besucher in die Zeltvorstellungen der Dinershow kommen, um Andrè Sarrasani und seine Firmen Event GmbH und Entertainment GmbH finanziell sicher funktionieren zu lassen. Gut 7 000 Karten müssen verkauft werden, um eine schwarze Null zu schreiben, sagt Betreiber Sarrasani. Etwa 15 000 wären in den 50 Vorstellungen möglich. Knapp 3 000 Vorbestellungen gibt es bislang.

