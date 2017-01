Sarrasanis Neustart Von Radebeul rappeln sich die Zirkusbetreiber immer wieder auf. Nicht zum ersten Mal. Bringt das die Wende?

Die Sarrasanis am Ort, wo alles begann. Trude Stosch-Sarrasani und ihr Sohn André Sarrasani vor dem Sarrasani-Haus in der Gartenstraße 54. Hier im Hof, im Waschhaus, begann die große Zirkusgeschichte der Familie. © Norbert Millauer

André Sarrasani ist ein schwer beschäftigter Mann in diesen Tagen um und nach dem Jahreswechsel. Dafür sorgen, dass das Trocadero in Dresden für die Dinnershows voll besetzt ist. Sich um eine weitere Show in Hannover kümmern. Und zwischendurch immer wieder mal nach Radebeul eilen. Dieser Monat Januar wird ein entscheidender. Nach dem gut gelaufenen Dezember soll abgerechnet werden, wie gut das Unternehmen Sarrasani wieder läuft.

In all der Hatz, sein Unternehmen aus der Insolvenz heraus wieder finanziell auf standfeste Beine zu stellen, ist Radebeul so etwas wie der Ruhepunkt. Hier kann der 44-jährige Magier mit den inzwischen ergrauten Locken durchatmen. Hier wird ihm der Rücken freigehalten für die großen Shows. Hier nimmt er für einen Moment seine Mutter Trude Stosch-Sarrasani in den Arm.

Radebeul läuft gut für Sarrasani. Gemeint ist die Theaterkneipe „Goldne Weintraube“. Als im vergangenen Sommer fast gar nichts mehr ging, vertrauten die Landesbühnen Sachsen in ihrem Haupthaus ihm das Restaurant an. Auch noch, als die Nachrichten um seine Finanzen nicht die besten waren. Der Insolvenzverwalter gab grünes Licht. Sarrasani Event GmbH heißt das neue Unternehmen. Und ist erfolgreich, wenn auch mit kleineren Brötchen als die große Dresdner Bühne.

Etwa 100 Mittagessen werden derzeit täglich in der Goldnen Weintraube ausgegeben. Die Mehrzahl davon bestellen die Schauspieler, Sänger und Tänzer der Landesbühnen. Aber mehr und mehr kommen auch Gäste aus der Umgebung – vom Autohaus Gommlich, aus Kanzleien und Praxen. „Zum Gansessen im Advent und jetzt über die Weihnachts- und Neujahrstage waren wir fast ausgebucht“, sagt André Sarrasani und verweist auf Mandy Schwind, die die Weintraube für den Zirkusmann betreibt und deren Koch Marian Mühle.

Radebeul war für die Sarrasanis schon immer der Ort der Hoffnung und des Neustarts. Die Familie Stosch, der Ursprung der Zirkus-Dynastie, hat in der Lößnitz seit Ende des 18. Jahrhunderts ihren Ursprung. Einer der Söhne, Hans Stosch, schloss sich 1888 der bayerischen Wanderschau Kolzer an und arbeitete sich vom Stallburschen zum bekannten Dressur-Clown hoch, als welcher er sich ab 1892 den Künstlernamen Giovanni Sarrasani gab.

Es gibt ein Sarrasani-Haus in Radebeul, denn Hans Stosch, der sich ab 1904 Stosch-Sarrasani nannte, zog 1901 von Oberlößnitz in das damals noch benachbarte Radebeul, in die Gartenstraße 30. In einem Nebengebäude auf dem Grundstück Gartenstraße 54 baute er im Winter des Jahres mit Unterstützung einheimischer Handwerker, unter anderem des Stellmachermeisters Paul Thalheim, ein eigenes Zirkusunternehmen auf. Das auffällig farbige Gebäude ist heute im Besitz des Unternehmers Manfred Meyer, der die Erinnerung an die Vorgeschichte in Ehren hält.

Der „größte und eleganteste Zelt-Circus Europas“, hieß es in einer Anzeige von 1902, ging von Radebeul aus auf Reisen. 1912 meldete Stosch-Sarrasani zwar seinen Hauptwohnsitz in Radebeul ab, blieb der Stadt jedoch zeit seines Lebens verbunden. So ehrte er den Schriftsteller Karl May an seinem Grabmal und besuchte mit seinen Zirkusindianern das Karl-May-Museum, heißt es bei Wikipedia über ihn.

Hans Stosch-Sarrasani junior baute das Zirkusunternehmen aus und kaufte 1938 die Radebeuler Villa Neufriedstein 1 als Wohnsitz und „Ruheheim für verdiente Sarrasani-Artisten“. Witwe Trude Stosch-Sarrasani besuchte 1992 die Stadt, wo sie ihr auf Neufriedstein gelegenes Artisten-Ruheheim der Diakonie übereignete.

Und André Sarrasani, der heutige Zirkusmanager, ist einer der Nachkommen der Sarrasani-Familie. Er trat 1990, nach über 45 Jahren Abwesenheit des Zirkus, wieder in Dresden auf. 1999 erhielt eine Straße in Radebeul den Namen der Zirkusfamilie.

André Sarrasani sagt heute: „Ich spüre, dass hier die Menschen mir und meiner Familie zugetan sind. Ich habe zwar im Moment kein Geld übrig. Aber alles, was mit Sarrasani in Radebeul zu tun hat, unterstütze ich zumindest ideell, so gut es geht.“

Kurz vor Weihnachten hat der Magier fast seine ganze Trocadero-Mannschaft mit in die Stadt gebracht. Am Sarrasani-Haus in der Gartenstraße wurden neue Informationstafeln enthüllt, die auf die große Zirkusgeschichte hinweisen.

Und auch in der Goldnen Weintraube soll es 2017 Neues geben. „Wenn der große Jahresendtrubel vorüber ist, wollen wir uns Ende Januar, Anfang Februar zusammensetzen und einen Plan machen“, sagt André Sarrasani. Es soll weitere Kochveranstaltungen mit Peter Kube in der Theaterkneipe geben und auch spezielle Länderabende mit dem dazu passenden Menü. Überlegt werde ebenfalls, eine Travestie-Show mit Miss Chantal anzubieten. Sarrasani sagt, dass er sehr gerne von Dresden nach Radebeul kommt. Immer wieder.

