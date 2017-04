Sarrasanis neue Pläne Der finanziell in Schieflage geratene Magier will weitermachen und künftig auf „Eskapaden“ verzichten. Schon sollen wichtige Entscheidungen fallen.

André Sarrasani © Rene Meinig

Statt Frauen zum Schweben zu bringen, schwebt über André Sarrasani seit Juli 2016 die Insolvenz seiner Gesellschaft und damit die Angst, sein Lebenswerk zerstört zu haben. Steuernachzahlungen, eine Ausstellung, die überhaupt nicht lief, schnell waren 1,2 Millionen Euro Verbindlichkeiten angehäuft. Mit dieser Bürde musste der Illusionist im vergangenen Sommer Insolvenz anmelden. Seitdem versucht er alles, um das Unternehmen zu retten.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Sarrasani jetzt auf SZ-Nachfrage. Die Klärung sei in den letzten Zügen. „Wir sitzen an Verträgen, um weiter Trocadero machen zu können.“ Gemeint ist das Zelt, in dem Sarrasani Dinner-Shows veranstaltet – erfolgreich, wie er sagt. „Wir haben die Saison gut abgeschlossen.“

Ende Dezember und im Januar sei es gut gelaufen. „Deshalb wollen wir an dem Konzept auf jeden Fall festhalten.“ Benötigt werden allerdings Geldgeber. Ende kommender Woche wolle er den neuen Standort für das Trocadero präsentieren. Damit sei dann auch klar, dass es tatsächlich Investoren gibt, die einsteigen und auf den großen Namen setzen.

„Wir werden uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren“, so der Magier. Soll heißen: Die Show im Trocadero und Sarrasani selbst wird durch die Welt reisen und als Illusionist auftreten, um Geld zu verdienen. „Eskapaden wie diese Ausstellung wird es nicht mehr geben“, versichert Sarrasani. Im vergangenen Jahr hatte er noch auf „Real Bodies“ gesetzt und sich mit den Körperwelten in Klein ziemlich verzockt. Die Besucher blieben aus, am Ende blieb der Magier auf einer Menge Kosten sitzen. „Die Trocadero-Saison hat aber wieder Mut gemacht. Wir haben das Vertrauen der Gäste wiedergewonnen.“

Wer als Geldgeber bei Sarrasani einsteigt, will er nicht verraten. Im Mai soll aber der Vorverkauf für die neue Saison ab Herbst beginnen.

