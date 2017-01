Sarrasani verhandelt mit Investor

Damit die Show des Dresdner Magiers weitergehen kann, muss ein Geldgeber her. Dieser ist nun offenbar gefunden. © Sven Ellger

Der finanziell angeschlagene Magier André Sarrasani atmet durch: Seine Show im Trocadero am Wiener Platz ist vorbei und lief zumindest zum Ende hin gut. „Wir haben sogar eine Zusatz-Show und einen Brunch extra veranstaltet“, so Sarrasani. „Ich bin glücklich, dass die Spielzeit erfolgreich absolviert werden konnte.“ Dass sei nach der Anmeldung der Insolvenz im vergangenen Jahr nicht selbstverständlich gewesen.

Die Firma des Magiers drücken rund 600 000 Euro Schulden, so viel hat der Insolvenzverwalter anerkannt. Die Zahlen dieser Saison seien aber noch nicht ausgewertet, sagt Sarrasani.

Offenbar gibt es für die Shows nun auch eine Zukunft. „Wir haben einen Investor gefunden, der bereit ist, Geld ins Unternehmen zu geben“, erklärt Sarrasani gegenüber sz-online.de. Das bestätigt auch der Insolvenzverwalter Dirk Herzig. Derzeit werde um die Details verhandelt.

Wer der Geldgeber ist, wird noch nicht verraten. „Es ist jemand, der an das Unternehmen, den Namen und das Konzept glaubt“, mehr verrät Sarrasani nicht. Herzig will den Gläubigern möglichst schnell eine Lösung präsentieren. Sarrasani spricht davon, bis Ende Februar Klarheit zu schaffen – über die Geldspritze und den Standort, an dem er in der kommenden Saison in Dresden auftreten werde. (SZ/awe)

