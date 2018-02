Sarrasani muss wieder ausräumen Der Star-Magier hatte die Theaterkneipe Goldne Weintraube erst im September 2016 übernommen. Nun wird der Pachtvertrag zwischen ihm und den Landesbühnen Sachsen aufgelöst.

Der Spiegelschrank, den André Sarrasani (rechts) und Tomas Dreska im August 2016 in der Theaterkneipe aufgestellt haben, muss wieder raus. Der Pachtvertrag zwischen dem Star-Magier und den Landesbühnen Sachsen endet Mitte März. © Archiv/Norbert Millauer

Radebeul. Nach nicht einmal zwei Jahren ist schon wieder Schluss: Star-Magier André Sarrasani wird die Theaterkneipe Goldne Weintraube Mitte März verlassen. Wie Petra Grubitzsch, Sprecherin der Landesbühnen Sachsen, am Dienstag mitteilt, endet der Pachtvertrag zwischen Sarrasani, dem Geschäftsführer der Sarrasani Event GmbH, als Pächter der Theatergastronomie und der Landesbühnen Sachsen GmbH am 15. März. Einen Grund für die überraschende Trennung nannte sie nicht.

Der Betrieb in der Theaterkneipe Goldne Weintraube solle dennoch weiter gehen. Eine Interimslösung durch einen anderen Pächter sei in Vorbereitung. Beim gastronomischen Angebot für die Zuschauer im Vorstellungsbetrieb werde es zu keinen Einschränkungen kommen, so Grubitzsch. Die Versorgung der Mitarbeiter sei ebenfalls gewährleistet.

André Sarrasani hatte die Goldne Weintraube erst im September 2016 übernommen. (SZ)

