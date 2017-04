Sarrasani muss seine Tiger zurückkaufen Der Weg aus der Krise soll für den Magier über den Elbepark führen. Geldgeber stehen offenbar bereit.

Seine Tiger hat André Sarrasani selbst mit der Flasche aufgezogen. Nun muss er dafür bezahlen, dass sie künftig in seiner Show auftreten – sie gehören zur Insolvenzmasse. © Sven Ellger

Nach dem finanziellen Kollaps im vergangenen Jahr will André Sarrasani wieder durchstarten. Sein Zelt – oder Trocadero – möchte er im Elbepark aufschlagen. Die Gespräche dazu laufen noch. Inhaber und Möbel-Millionär Kurt Krieger (Möbel Höffner) kommt extra dafür nach Dresden. Sarrasani braucht vor allem Geld, viel Geld. „200 000 bis 300 000 Euro benötige ich für den Geschäftsbetrieb, und um die Dinge, zurückzukaufen, die ich benötige.“

Denn die Sarrasani GmbH war im vergangen Jahr pleite, André Sarrasani musste Insolvenz anmelden. Steuerschulden, eine Ausstellung, mit der er sich völlig verzockt hat, und einiges mehr ließen den Schuldenberg auf 1,2 Millionen Euro anwachsen. Sein Insolvenzverwalter erkennt zwar nur etwa die Hälfte davon an, geklärt ist es aber noch nicht, wie hoch die Verbindlichkeiten sind. Der Wert der Sarrasani GmbH, inklusive aller Gegenstände, liegt laut Verwalter bei etwa 600 000 Euro. Der ursprüngliche Plan war, das Unternehmen zu retten. Nun wird es aber offenbar zerschlagen. Denn Sarrasani selbst will einen Teil aus der Masse herauslösen, also kaufen.

„Ich möchte damit eine neue Firma gründen“, bestätigt der Magier gegenüber der SZ. „Mit stillen Teilhabern.“ Etwa eine Handvoll Investoren haben bereits zugesagt, und weitere seien interessiert. Mit der Summe, die durch die Geldgeber zusammenkommt, sollen dann auch einige Sachen aus der Sarrasani GmbH gekauft werden. Etwa der alte Kassenwagen, der seit 1956 in Familienbesitz ist, und der Holzwohnwagen von Mutter Ingrid. All das gehört derzeit formal dem Insolvenzverwalter. Auch die Tiger, die in Ottendorf-Okrilla ihr Quartier haben. Sie will Sarrasani selbstverständlich auch wieder haben.

„Ich bin täglich bei den Tigern, ihnen geht es super“, erzählt der Illusionist. „Sie baden gerne und haben sich richtig gefreut, als das jetzt wieder möglich war. Ich trainiere mit ihnen regelmäßig.“ Sie sollen in der neuen Show „Elements III“, die Sarrasani im Elbepark plant, auftreten. Wenn alles unter Dach und Fach ist. Elbepark-Manager Gordon Knabe bestätigt das Interesse. „Die Verhandlungen laufen noch.“

Hat Sarrasani die Summe zusammen, will er richtig loslegen. Die Show mit 70 Auftritten im Herbst und Winter soll das Kernstück der neuen Gesellschaft sein. „Aber das reicht nicht zum Überleben.“ Deshalb will er als Magier durch die Republik ziehen, sich für Veranstaltungen, Jubiläen, Firmenfeiern, Produktpräsentationen und so weiter buchen lassen. Das sei kalkulierbar, benötige kaum zusätzliches Personal und sei deshalb eine gute Ergänzung. Zeltverleih samt Aufbau und Ausstellungen werde es nicht mehr geben. „Im Rückblick betrachtet war das falsch“, räumt Sarrasani ein. „Wenn wir nur das Trocadero mit den Shows gemacht hätten, wären wir nicht in die Insolvenz gekommen.“

Die insolvente Firma werde abgewickelt, so der Magier. Damit knüpft er an die Familientradition an. Bereits mehrfach waren Firmen der Familie Sarrasani in finanzielle Schieflage geraten. Dann wurden diese zerschlagen und neue Gesellschaften gegründet. In der aktuellen Pleite-Gesellschaft verbleiben die Zirkuszelte, die bisher verliehen wurden, Tribünen, Container und eben das Geld, das Sarrasani für seine Tiger und die alten Wagen zahlen muss. „Das wird dann alles verwertet, um die Gläubiger zu bedienen“, sagt er. Die Insolvenz laufe parallel weiter.

Den Elbepark scheint die Insolvenz nicht abzuschrecken, vielmehr setze sich das Unternehmen für die Stadt und auch den großen Namen Sarrasani ein, betont Knabe. Wenn der Vertrag zustande kommt, werden Sarrasani etwa 25 000 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Das ist etwa so viel Fläche, wie er auch gegenüber vom Wiener Platz hatte. Allerdings nicht so zentral. „In der Innenstadt gibt es kaum geeignete Flächen, die dann auch noch bezahlbar sind“, so Sarrasani. Zudem besuchen in den Wintermonaten mindestens 30 000 Menschen den Elbepark täglich, an den Wochenenden sind es deutlich mehr. So hoffe er darauf, wahrgenommen zu werden, wenn das Trocadero auf der Wiese vor Höffner steht. „Noch ist zwar nichts unterschrieben, aber ich bin fest überzeugt, dass wir so aus der Misere herauskommen werden“, sagt Sarrasani. Das Ziel sei, innerhalb von fünf Jahren den Investoren das Geld zurückzuzahlen.

