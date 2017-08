Sarrasani meldet Privatinsolvenz an Neben den laufenden Vorbereitungen für das neue Domizil am Elbepark muss sich der Magier auch weiterhin um seine Finanzen kümmern.

André Sarrasani bei der Pressekonferenz am Mittwoch. © Sven Ellger

Das ganz große Geld wird André Sarrasani trotz neuem Standort und neuer Show vorerst nicht verdienen. Wie der Magier am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilte, habe er - nach der Pleite der Sarrasani GmbH im vergangenen Jahr - nun auch Privatinsolvenz angemeldet. Dies sei vorsorglich geschehen, denn auch als Privatmann hafte der 44-Jährige für die angehäuften Schulden seiner alten Firma.

Die Planungen für seinen neuen Standort am Elbepark laufen derweil auf Hochtouren. Ende November soll das Trocadero-Zelt in Kaditz öffnen, rund 1000 Tickets sind für die neue Show „Elements 3“ bereits verkauft. Mit einem Clown habe die im Mai 2017 neugegründete Sarrasani Entertainment GmbH bereits einen Vertrag, mit anderen Künstlern laufen bereits Gespräche. Für die Gründung der neuen Firma fand der Magier mehrere Geldgeber. Die namentlich nicht bekannten Privatpersonen stellen 300 000 Euro bereit, die unter anderem dafür verwendet worden, Sarrasanis Tiger, das Zelt und weiteres Inventar in den Besitz der neuen Firma zu überführen.

André Sarrasani wird künftig allerdings sowohl als einer von mehreren Gesellschaftern als auch im Angestelltenverhältnis bei der Sarrasani Entertainment tätig sein. Damit muss der Magier einen Teil seines Gehalts für die Entschuldung verwenden, lediglich der Pfändungsfreibetrag bleibt ihm. (szo)

