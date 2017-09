„Sarrasani macht weiter wie immer“ Nachdem den Gläubigern klar ist, dass sie ihr Geld wohl nicht wiederbekommen, ist die Stimmung geteilt.

André Sarrasani bezieht den neuen Standort am Elbepark. © Sven Ellger

Es ist eine Art Insolvenz in der Insolvenz. Der Verwalter und damit quasi Geschäftsführer von André Sarrasanis Pleite-Firma Sarrasani GmbH, Dirk Herzig, hat angezeigt, dass das restliche Vermögen nicht ausreicht, um Forderungen zu bedienen. Damit läuft das Insolvenzverfahren zwar weiter, aber die Gläubiger des Magiers gehen wahrscheinlich am Ende leer aus.

„Ich finde das Ganze sehr merkwürdig“, sagt Raoul Schoregge. Der Chef des Chinesischen Nationalcircus bekomme noch eine fünfstellige Summe von Sarrasani. „Ich habe zwar nicht ernsthaft mit einer hohen Quote gerechnet.“ Dennoch verwundere ihn, dass das Verfahren nun so läuft. „Das nehme ich André Sarrasani aber nicht persönlich übel.“ Er sei mit dem Magier in Kontakt. „Wie das Verfahren jetzt läuft, das fällt natürlich auf ihn zurück.“

Weniger verständnisvoll ist ein weiterer Gläubiger. Der hat jahrelang mit Sarrasani eng zusammengearbeitet. Deshalb möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. „Sarrasani hat schon vor einiger Zeit zu mir gesagt, dass es ihm egal ist, wie es läuft.“ Auch er bekomme noch eine fünfstellige Summe. „Ich bin sauer, denn Sarrasani macht weiter wie immer.“ Die Gründung einer neuen Firma wertet er als Herausziehen aus allem durch André Sarrasani. „Das ist großer Mist.“ Er sei Ende 2016 schweren Herzens gegangen, aber es gebe eine allgemeine Unzufriedenheit im Team. „Ich habe mich um alles gekümmert und wurde behandelt wie das Letzte.“

Sarrasani wirbt unterdessen für seine neue Show, die am 24. November im Elbepark starten soll. Für den Ticketverkauf hat er auf der Fläche neben Möbel-Höffner bereits einen Container aufgestellt. „Ich wünsche ihm, dass er nun durchstarten kann“, sagt Schoregge noch.

