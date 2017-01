Sarrasani-Kaufhalle verschwindet Am Straßburger Platz rollen die Abrissbagger. Dort sollen Wohnungen entstehen. Wann die Bauarbeiten starten, ist offen.

Kaufhalle, Lager, Tigergehege – das Gebäude wurde vielseitig genutzt. Nun wird es abgerissen. © Sven Ellger

Die riesigen Baggerzangen nagen an den Mauern, etwa die Hälfte der alten Kaufhalle ist bereits verschwunden. Mit ihrem Abriss macht der Investor Platz für Wohnungen. Die Radebeuler Immobilienwert Sachsen AG (IWS) plant auf dem Grundstück den Neubau von knapp 80 Wohnungen mit rund 5 000 Quadratmetern Wohnfläche. Bei dem Gebäude handelt es sich um zwei miteinander verbundene Zehngeschosser, die etwas versetzt errichtet werden sollen.

Für den Abriss der Halle braucht der Investor keine Genehmigung. Ende 2013 hatte IWS das Grundstück von der TLG abgekauft. Seit 2013 gibt es die Pläne für die beiden Wohnkomplexe. Ende 2016 teilte ein IWS-Mitarbeiter der SZ mit, dass einige Details abgestimmt werden müssen. Auf der Internetseite wird deutlich, dass das Projekt mittlerweile etwas größer ist. Ursprünglich waren ein Zehn- und ein Achtgeschosser mit insgesamt 59 Wohnungen geplant. Der Achtgeschosser wurde nun auf zehn Geschosse aufgestockt und die Fläche deutlich vergrößert. Wann die Arbeiten für den Neubau starten, ist offen. Der Investor will sich derzeit zu diesem Projekt nicht äußern.

Fest steht indes, dass dafür wohl noch einige Monate ins Land gehen. Denn ein Bauantrag für die neuen Gebäude liegt dem Bauaufsichtsamt derzeit noch nicht vor. Das teilt ein Stadtsprecher auf SZ-Anfrage mit. Mit dem Abriss des maroden Kaufhallenhauses verschwindet nun allerdings ein recht unansehnliches Bauwerk. Zuletzt sammelte sich rund um das Haus Müll in den Büschen. Die Fläche vor der Kaufhalle wurde von Wildparkern genutzt, die Wiese in Richtung Stübelallee hatte sich in ein Schlammfeld verwandelt.

Was vor 15 Jahren mit dem Bau der Gläsernen Manufaktur begann, könnte mit dem neuen Wohngebäude nun bald seinen Abschluss finden: die Neugestaltung der Flächen rund um den Straßburger Platz. Erst im vergangenen Jahr wurde auf der Brache im Norden des Platzes das Einkaufszentrum SP 1 eröffnet. Gegenüber ist schon bald ein neuer Schulcampus fertig. Und in wenigen Tagen wird die alte DDR-Kaufhalle am Straßburger Platz Geschichte sein. Gebaut in den 1970er-Jahren, versorgte hier die Handelsorganisation (HO) die Bewohner der umliegenden Wohngebiete. Bis Anfang 2016 nutzte Magier André Sarrasani die Halle als Domizil für seine Tiger.

