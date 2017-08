Sarrasani kann seine Tiger behalten und durchstarten Am Amtsgericht Dresden gab es eine wichtige Entscheidung. Die Radebeuler Gaststätte öffnet nach den Sommerferien wieder.

Ein Küsschen für die Tigerdame: Magier André Sarrasani hat allen Grund zur Freude, er kann mit der neu gegründeten Sarrasani Entertainment GmbH durchstarten. © Archiv/Matthias Rietschel

Am Mittwoch stimmte die Gläubigerversammlung am Amtsgericht Dresden dem Verkauf wesentlicher Teile des Geschäftsbetriebs der insolventen Sarrasani GmbH an die im Mai 2017 neu gegründete Sarrasani Entertainment GmbH zu. Mit dieser Entscheidung kann die Übernahme des großen Trocadero-Zeltes sowie weiteren Materials und Inventars für die Fortführung des Trocadero vollzogen werden, informiert der Insolvenzverwalter Dirk Herzig. Auch die drei Tiger Kijana, Ambra und Kaya bleiben unter der Obhut ihres Ziehvaters André Sarrasani.

Insolvenzverwalter Dirk Herzig, Schultze & Braun: „Mit dem Verkauf bleibt der Stadt Dresden ein wichtiges kulturelles Aushängeschild erhalten. Es freut mich, dass nun die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart für Herrn Sarrasani mit der Sarrasani Entertainment GmbH gegeben sind.“

Für den Betrieb der Radebeuler Gaststätte in der „Goldnen Weintraube“ an den Landesbühnen hatte Sarrasani bereits im vorigen Jahr die Event GmbH gegründet. Sarrasani: „Sie läuft sehr gut und wird nach den Theatersommerferien am Montag wieder öffnen.“ Neben der Betreiberin Mandy Schwindt sind dort drei weitere Mitarbeiter beschäftigt. Ab September starten in der „Goldnen Weintraube“ wieder Veranstaltungen.

André Sarrasani dankte dem Insolvenzverwalter für sein Engagement und sein Fingerspitzengefühl. Mit der Entscheidung, die Show im letzten Jahr weiterzuführen, habe er das Unternehmen vor etwas mehr als einem Jahr am Markt gehalten. Mit der Zustimmung der Gläubigerversammlung sei ein weiteres Etappenziel erreicht. Nun könne nicht mehr nur auf dem Papier in Richtung Zukunft geschaut werden, so der Zirkusmann und Entertainer. Die Planungen für das Trocadero seien bereits angelaufen.

