Sarrasani hat Betriebsferien Die Theaterkneipe „Goldne Weintraube“ ist nur für eine Woche geschlossen.

Die Goldene Weintraube an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul hat Betriebsferien. © Arvid Müller

Nein, André Sarrasani schließt seine Theaterkneipe „Goldne Weintraube“ an den Landesbühnen nicht schon wieder. Ganz im Gegenteil, die Gaststätte laufe gut. In dieser Woche gibt es lediglich eine Woche Betriebsferien, so der Varieté- und Zirkusbetreiber.

Restaurantleiterin Mandy Schwind bestätigt, dass in dieser Woche nur sehr eingeschränkt für Teile der Theatermannschaft gekocht werde. Nächste Woche sei die Gaststätte wieder ganz normal geöffnet. Auch zwei Veranstaltungen unter dem Titel „Willis Rumpelkammer“ finden am Montag und Dienstag in der „Goldnen Weintraube“ statt, sind aber schon ausverkauft.

André Sarrasani hatte im September 2016 die Theaterkneipe übernommen und umgestaltet. Seitdem ist nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für Gäste von außerhalb geöffnet.

zur Startseite