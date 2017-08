Sarrasani auf Werbetour im Umland Der Magier besucht drei Städte, gibt dort kostenlose Kurzauftritte und hat einen Plan.

Mit dem neuen Standort will der insolvente Illusionist André Sarrasani sein Publikum erweitern und aus der Finanzmisere herauskommen. „Der Elbepark ist toll, dort kann ich neue Märkte erschließen und werde dafür auch verstärkt im Dresdner Umland werben“, kündigt er an. Mindestens 40 000 bis 50 000 Menschen kommen täglich in den Einkaufstempel in Kaditz, viele davon aus dem Umland. Deshalb möchte Sarrasani gezielt auch dort um Publikum für seine Dinner-Shows werben.

An diesem Freitag startet er eine kurze Tour, die um 14 Uhr in Bautzen auf dem Kornmarkt beginnen sollte. Wegen des Wetters wurde der Auftritt aber ins Kornmarktcenter verlegt. Am Montag steht Pirna und am Donnerstag Meißen auf dem Plan. Er reist im Laster, baut eine kleine Bühne auf und zeigt ein kurzes Programm. Damit will Sarrasani auf seine neue Show „Elements III“ hinweisen und die Kartenbestellung ankurbeln. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Sarrasani Privatinsolvenz angemeldet hat. Das ist die Folge der Insolvenz der Sarrasani GmbH vom vergangenen Sommer. Rund 600 000 Euro Schulden hatte sein Unternehmen angehäuft. Da André Sarrasani selbst für etwa die Hälfte der Summe als Bürge unterschrieben hatte, rechnet er nun damit, dass Banken und das Finanzamt dieses Geld bei ihm persönlich einfordern werden. Wird die Privatinsolvenz eröffnet, muss er fünf bis sechs Jahre lang einen Teil seiner Einkünfte für die Gläubiger an einen Verwalter abgeben. Danach könnte der Rest der Schulden erlassen werden.

Für die neue Show hat Sarrasani mit fünf Geldgebern eine neue Gesellschaft gegründet, in der er Geschäftsführer ist. Zu den Gesellschaftern zählen neben Sarrasani die Berliner Creatura Unternehmensberatung, die VGU Unternehmensberatung aus Pirna, Steuerberater Jens Titze, Insolvenzanwalt Helgi Heumann und Mutter Ingrid Sarrasani. Die Creatura ist mit 180 000 Euro der größte Geldgeber. Laut Sarrasani stehe dahinter ein Kaufmann und Freund der Familie. Nach SZ-Recherchen handelt es sich dabei um einen Betriebswirt und Bankkaufmann. (SZ/awe)

