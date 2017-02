Sarrasani-Areal ist beräumt Auf der Fläche am Wiener Platz sorgten leere Container und Sperrmüll für Ärger.

Der Kleintransporter verschwand bereits vor einigen Tagen. Am Freitag wurden nun auch noch die zwölf leeren Container und der restliche Müll abgeholt. Das Areal, das Magier André Sarrasani im vergangenen Jahr als Standort für sein Zirkuszelt nutzte, ist mittlerweile beräumt.

Anfang dieser Woche beschwerten sich Dresdner über den Schrott auf dem Platz. Die Container standen offen, zum Teil waren alte technische Geräte abgestellt. Auch der Kleintransporter, dem einige Bauteile fehlten, sowie Sperrmüll erweckten den Eindruck, dass hier Dinge entsorgt werden sollten, die nicht mehr gebraucht werden.

Sarrasanis Insolvenzverwalter gab daraufhin Entwarnung und sicherte zu, dass das Grundstück sauber hinterlassen wird. Offen ist nach wie vor die Frage, an welcher Stelle der Zauberkünstler in der kommenden Spielzeit sein Zelt aufbauen darf. Die Stadtverwaltung hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob die Fläche am Wiener Platz dafür weiterhin zur Verfügung steht. Derzeit wird das neue Konzept für die nächste Show erarbeitet. Zudem verhandelt Sarrasani mit einem Investor, der das Unternehmen finanziell unterstützen soll. (SZ/noa)

