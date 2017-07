Sanna hilft beim Ankommen Die Integrationsassistentin der Stadt unterstützt Zuzügler ohne deutschen Pass. Sie weiß genau, wie es in der Fremde ist.

Sanna Domaschk (34) hat viele Jahre in Finnland gelebt und hilft jetzt Ausländern, die nach Radebeul gezogen sind. © Arvid Müller

Sanna Domaschk ist eine Frohnatur. Das merkt man gleich, wenn man ein paar Minuten mit ihr in einem Raum verbringt. Sie lacht viel. Auch über sich selbst. Zum Beispiel, wenn sie nicht gleich auf das richtige Wort kommt, das sie sagen will. Die 34-Jährige ist zweisprachig aufgewachsen. Deutsch und Finnisch. Seit ein paar Wochen kümmert sich die junge Frau um Leute, die neu nach Radebeul gezogen sind und keinen deutschen Pass haben.

Das sind nicht nur Flüchtlinge, stellt sie gleich klar. Nicht wenige Ausländer kämen nach Radebeul, weil sie hier einen Job gefunden haben. Derzeit sind in der Stadt 823 Einwohner gemeldet, die nicht in Deutschland geboren wurden. Knapp 60 davon sind Geflüchtete. Sanna Domaschk hilft den Leuten beim Ankommen in ihrer neuen Heimat. Sie ist bei der Stadt als Integrationsassistentin angestellt.

Ihre Aufgabe ist es, den Menschen eine erste Orientierung zu geben. Wie kriege ich eine Steuerkarte? Bei welchen Behörden muss ich mich melden? Wie komme ich an einen Betreuungsplatz für mein Kind? Bei solchen Fragen hilft sie. Denn den Überblick über alle Behörden zu bekommen, ist nicht gerade leicht. Schon gar nicht, wenn man noch nicht richtig Deutsch spricht.

„Es ist mir wichtig, dass die Leute unterstützt werden, die hier herkommen“, sagt die gebürtige Dresdnerin. Denn wie es ist, in ein anderes Land zu ziehen, hat sie selbst erlebt. Als sie drei Jahre alt war, zogen ihre Eltern mit ihr nach Finnland. Obwohl sie damals noch klein war, kann sie sich erinnern, wie wichtig die ersten Begegnungen mit den Leuten vor Ort waren. Sie denke da an die Unterstützung, die ihre Mutter in einem Sprachkurs bekam. Aber auch Schwierigkeiten sind ihr noch in Erinnerung. Als sie vor zehn Jahren zurück nach Dresden kam, war auch nicht alles leicht. „Ich war erst mal überfordert mit den neuen Strukturen und den ganzen Anträgen.“ Sie weiß also, wie verwirrend das sein kann. Zurück in Dresden hat sie Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule studiert. Vorher hatte sie bereits einen Bachelor in Theaterpädagogik in Finnland gemacht.

2016 sind 292 Nicht-Deutsche nach Radebeul gezogen. Die Nationalitäten sind bunt gemischt. Syrer und Afghanen, die als Flüchtlinge kamen, sind darunter. Aber auch Leute aus Belgien, Indien, Italien, Frankreich und Rumänien. Doch nicht jeder von den Neu-Radebeulern braucht die Hilfe der Integrationsassistentin. Das musste Sanna Domaschk erfahren, als sie Einladungen für einen Trommelworkshop im Kultur-Bahnhof verschickte. Ein Mann antwortete ihr, dass er zwar erst kürzlich nach Radebeul gezogen sei. Davor habe er aber bereits 37 Jahre in einem anderen deutschen Bundesland gelebt. Domaschk sagt, sie möchte feinfühlig dafür bleiben, wer ihre Unterstützung benötigt. „Ich möchte nicht unterstellen, dass jeder meine Hilfe braucht“, sagt sie.

Bevor es die Stelle der Integrationsassistentin in Radebeul gab, beschäftigte die Stadt zwei Flüchtlingskoordinatoren. Damals, 2015 seien bis zu 200 Flüchtlinge in der Woche im Landkreis Meißen angekommen, sagt Radebeuls Sozialamtsleiter Elmar Günther. Die Stadt stellte die Flüchtlingskoordinatoren ein, um den Landkreis zu entlasten. Inzwischen sei der Landkreis in diesem Bereich viel besser aufgestellt, die Stellen der Flüchtlingskoordinatoren wurden deshalb nicht verlängert. Das Flüchtlingswohnheim an der Kötitzer Straße in Naundorf mit 110 Plätzen soll ab Herbst wieder genutzt werden.

Sanna Domaschk ist ersteinmaL für die nächsten zwei Jahre In Radebeul angestellt. Im Moment arbeitet sie an einer Broschüre mit einem Überblick zu allen wichtigen Behörden und Stellen, bei denen sich Neuankömmlinge ohne deutschen Pass melden müssen.

Die Integrationsassistentin hat ihre Sprechzeiten dienstags zwischen 13 und 18 Uhr im Sozialrathaus, Hauptstraße 4. fluechtlingskoordination@radebeul.de, Telefon 0351 8311802

